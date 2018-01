Moravčík zmizol z trénerskej lavičky Zvolena: TOTO ho začalo baviť!

Vycúval z futbalu! Druholigový Zvolen vstúpil do zimnej prípravy bez Ľubomíra Moravčíka (52). Bývalý reprezentant sa rozhodol skončiť na poste asistenta trénera. Lokomotíva je po jesennej časti súťaže na 9. mieste.

Rodený Nitran nechcel dôvody odchodu rozpitvávať. „Už tam nechodím. Mal som vyššie nároky. Aj cestovanie bolo čoraz náročnejšie. Dohodli sme sa, že bude lepšie prerušiť kontakty,“ povedal Novému Času. S futbalom však nesekol navždy. „Nevypúšťam ho z hlavy. Celý život sa motám okolo neho. Bez neho by som nevydržal. Na jar budem chodiť na Nitru do Zlatých Moraviec. Je to len štvrťhodinka cesty autom.“

Medzitým pribudla Moravčíkovi druhá funkcia. Okrem mestského poslanca je už aj župným. V pondelok absolvuje prvú pracovnú schôdzu. „Nie je to práca na dennej báze,“ pripomína. „A ani tak finančne ohodnotená, aby si človek mohol dovoliť len z toho žiť. Po troch rokoch ma politika začala baviť. Mám prehľad o meste. Vekom som dozrel. Motiváciou je aj možnosť ovplyvniť procesy. Keď človek nemá prehnané ambície a nechce ísť cez mŕtvoly, pri dostatku nadhľadu vie veci posúvať dopredu.“

Najmä tie, ktoré sa po dlhých diskusiách podaria presadiť a uviesť do života. „Som v športovej komisii. Mám dobrý pocit, že sme odsúhlasili 4 milióny eur na prestavbu futbalového štadióna. Verím, že do začiatku novej sezóny bude hotový. Kapacitu má okolo 8-tisíc miest. Ak ide o dobrú vec, politici by sa mali spojiť. V Nitre to tak bolo,“ pochvaľuje si Moravčík. Potešil ho stredajší žreb novej Ligy národov, kde Slováci dostali za súperov Česko a Ukrajinu. „To je ono! Fanúšikov treba stále masírovať. Priateľské zápasy strácali náboj. Proti Čechom to bude oslava futbalu pri príležitosti stého výročia vzniku Československa.“

Títo slovenskí a zahraniční futbalisti vstúpili do politiky

Dušan GALIS Otvoriť galériu Dušan Galis. Zdroj: anc

- poslanec Národnej rady SR za Smer-SD

Dušan TITTEL Otvoriť galériu Dušan Tittel Zdroj: anc

- poslanec Národnej rady SR za SNS

Tibor JANČULA Otvoriť galériu Tibor Jančula. Zdroj: anc

- poslanec Národnej rady SR za SNS

Ľubomír LUHOVÝ Otvoriť galériu Ľubomír Luhový. Zdroj: anc

- bol poslancom v mestskej časti Petržalka

Kakha KALADZE Otvoriť galériu Kakha Kaladze. Zdroj: anc

- od októbra 2017 je starostom Tbilisi

George WEAH Otvoriť galériu George Weah Zdroj: anc

- čerstvý prezident Libérie

Oleg BLOCHIN Otvoriť galériu Oleg Blochin. Zdroj: anc

- bol poslancom ukrajinského parlamentu

RONALDINHO Otvoriť galériu Ronaldinho Zdroj: anc

- kandidát do brazílskeho senátu