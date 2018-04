Kráska dostala od kamarátov bizarný darček: Pri pohľade na fotky sa zľaknete, či sa nezbláznila!

Lisa Foxtrot obdržala v decembri 2015 veľmi netradičný vianočný dar.

Kamaráti jej darovali vypchaté mláďa líšky, ktoré zomrelo, keď ho zrazilo auto. Pomenovala ho Baby Jesus (Bábätko Ježiš). Lisa si bizarného chlpáča zamilovala a nosí ho všade so sebou. Zriadila mu dokonca profil na Instagrame a zverejňuje zábery zo spoločných chvíľ.

,,Cítim sa ako jeho mama, lebo je to bábätko a beriem to, akoby bolo moje vlastné. Nosím ho so sebou absolútne všade a niektorí ľudia sa na mňa čudne pozerajú. Ale keď im vysvetlím, prečo ho mám, reagujú pozitívne. Chcú si ho podržať alebo si s ním spraviť selfie,“ povedala pre portál Metro Lisa, ktorá si nechala na ruku vytetovať iniciály Baby Jesusa. Vypchatého lišiako štylizuje do rôznych vtipných obrázkov, ktoré si môžete pozrieť vo >>FOTOgalérii<<.