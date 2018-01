Mascherano sa rozlúčil s Barcelonou: Emotívny odkaz na záver!

Argentínsky futbalista Javier Mascherano sa v stredu oficiálne rozlúčil s FC Barcelona.

Katalánci potvrdili na oficiálnom webe, že ich dlhoročná defenzívna opora odchádza do čínskej Super League.

Novým zamestnávateľom Mascherana sa stane mužstvo Hebei China Fortune FC, pripojí sa k nemu od 26. januára. "Keď som prišiel do Barcelony, vedel som, že sa stretnem s veľkými hráčmi. Strávil som tu sedem a pol roka, ale zdá sa mi to oveľa menej, pretože som tu prežil nádherné chvíle," povedal 33-ročný futbalista na stredajšej tlačovej konferencii. Mascherano prišiel do Barcelony v roku 2010 z Liverpoolu a získal s ňou 18 klubových trofejí. "Najťažšie na pôsobení v Barcelone je to, že viete, že jedného dňa musíte odísť," citovala ho agentúra DPA.

Argentínčan sa s fanúšikmi "blaugranas" rozlúči pred štvrtkovým odvetným stretnutím Španielskeho pohára proti mestskému rivalovi Espanyolu Barcelona.