SHMÚ a Slovenská správa ciest upozorňujú: Vodiči, na týchto úsekoch bacha!

Niektoré okresy stredného a východného Slovenska môže v noci a vo štvrtok ráno potrápiť poľadovica.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.

Jazdiť o čosi viac opatrnejšie sa odporúča najmä v Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Výstraha platí predbežne od stredajšieho večera od 20.00 h do štvrtka do 10.00 h.

Slovenská správa ciest (SSC) naďalej upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v okolí Banskej Štiavnice. Snehové jazyky a záveje sa zasa tvoria v okolí Hruštína a Babína. Jazda po ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je možná len za použitia snehových reťazí, platí to pre všetku dopravu. Snehové reťaze by mali použiť aj vozidlá nad 3,5 tony pri prejazde cez horský priechod Zbojská. Zjazdné by však mali byť všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy a tiež horské priechody.