Expremiér Vladimír Mečiar: Ocenenia sa dočkal od fanúšikov Kotlebu!

Konečne sa dostali k svojmu vytúženému oceneniu! Po vyznamenaniach Andreja Kisku (54) sa na jeho hlavu spustila spŕška kritiky.

Prezident vraj na 25. výročie vzniku Slovenskej republiky vyzdvihol ľudí, ktorí bojovali proti slovenskej samostatnosti. To motivovalo spolok okolo promečiarovského a prokotlebovského časopisu Extraplus, aby vyhlásil vlastné ocenenia. Vyznamenania tak dostali expremiér Vladimír Mečiar (75) či exprezident Ivan Gašparovič (76).

Celkovo získalo ceny pod taktovkou vydavateľstva Mayer media 25 osobností „za prácu v prospech Slovenskej republiky“. Medzi nimi aj bývalí členovia HZDS Ján Cuper, Sergej Kozlík, bývalí šéfovia SNS Ján Slota a Jozef Prokeš, ale nechýbal ani exriaditeľ STV Štefan Nižňanský, ktorý ju doviedol takmer do záhuby. Asistoval pri tom ruský veľvyslanec Alexej Fedotov. „Zúčastnili sa na tom skutočne tí, ktorí boli pri zakladaní štátu. Bola to protiváha akcii prezidenta Kisku,“ povedal Novému Času Kozlík. Ten si pochvaľoval prejav Mečiara, ktorý bol podľa neho plný historických faktov. „Venoval sa aj tomu, že v tom období 25 rokov mohli byť niektoré veci robené efektívnejšie, keby sme dali o sebe trochu viac počuť,“ dodáva Kozlík.

Ceny udeľoval mesačník, ktorý je dlhodobo naklonený Mečiarovi a v súčasnosti propaguje fašistov pod vedením Mariana Kotlebu. Politický analytik Grigorij Mesežnikov hovorí, že na akcii vyzdvihli ľudí, vďaka ktorým napokon krajinu označovali za čiernu dieru Európy. „Ocenili tých, ktorí sa prezentujú ako zakladatelia SR, ale to, ako to urobili, priviedlo krajinu do slepej uličky, s čím sa musela vyrovnať celá slovenská spoločnosť. Dnes predstavujú marginálnu časť verejnosti,“ komentuje Mesežnikov.