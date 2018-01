Herečka Monika Hilmerová odkryla trpké tajomstvo: Trápenie z detstva!

Toto nikto netušil! Monika Hilmerová (43) patrí medzi najobľúbenejšie herečky a všade, kde sa objaví, srší dobrou náladou.

Len jej najbližší však vedeli, čím si musela sympatická blondínka v minulosti prejsť. Jej detstvo totiž nebolo ľahké a herečka veľmi často navštevovala lekárov. Čo trápilo Hilmerovú a prečo skončila dokonca na liečení?!

Hilmerová doteraz o svojom detstve príliš nehovorila. Rozhodne nie o problémoch, ktorými si musela prejsť. Hoci za ne sama vôbec nemohla. „Potrápila som rodičov svojím zdravotným stavom,“ začala rozprávanie pre Nový Čas herečka. Len máloktoré dieťa zažilo to, čo Hilmerová. „Mala som do 4 rokov 17-krát zápal pľúc. Ja som v kuse kašľala na všetko,“ priznáva Hilmerová. No to nebolo všetko. Tvár z televíznej obrazovky či z divadla dokonca musela vyhľadať s rodičmi odborníkov aj pre niečo iné. „Nechtiac som robila to, že som vôbec nebola hladná. Nechcela som vôbec jesť. S tým som rodičov dosť potrápila. Museli ma dať aj na liečenie. Lebo ja som naozaj necítila hlad,“ šokovala Monika. Jej zdravotný stav sa však zlepšil a neskôr už problémy ustúpili. „Ale vyrástla som z toho a všetko dobre dopadlo,“ dodala Hilmerová.

Nemusí mať následky

Etela Janeková, internistka

- Nechutenstvo môže byť spôsobené liečením zápalov pľúc. Je to prirodzené, že keď sa často užívajú antibiotiká, tak po nich môže dôjsť k nechutenstvu a k poruchám trávenia. Je ťažko povedať, prečo dieťa do štyroch rokov prekoná niekoľko zápalov pľúc, je možné, že malo oslabenú imunitu, alebo sa dieťa narodí s nižsou pôrodnou hmotnosťou a vtedy je oslabené. Alebo je to dieťa, ktoré nie je dojčené a nevie nadobudnúť imunitu. Alebo žije v prostredí, kde môže dostať infekty častejšie. Ak sa každý zápal pľúc vyliečil do úplného zahojenie, tak by dieťa nemalo mať následky.