Najväčší škandál vlády Ivety Radičovej: Nechutné rozuzlenie!

Odsúdili len pešiaka! Okresný súd v Bratislave po siedmich rokoch udelil trest v jednej z najväčších káuz vlády premiérky Ivety Radičovej (61).

V roku 2011 nominanti jej SDKÚ v Správe štátnych hmotných rezerv mali zosnovať podvod a zariadili, aby štát výrazne pod cenu predal 63 kilogramov platinových sitiek. Podľa obžaloby tým krajinu pripravili o vyše 2,2 milióna eur. No do väzenia na 10 rokov má ísť len znalec, ktorý ku kšeftu dopomohol falošným posudkom. Ako to vysvetlil sudca?

V kauze vystupujú Ján Korítko a Juraj Lettrich, ktorí pracovali v správe rezerv. Zároveň súdny znalec Ondrej Balog, ktorý sitká ocenil 35-krát lacnejšie, ako je ich skutočná hodnota. Sitká sa tak po následnej aukcii dostali za zlomok ceny k ľuďom blízkym SDKÚ. Korítka pre dlhodobú péenku vyčlenili na samostatné konanie. Lettricha súd oslobodil. „Lettrich o tom mohol vedieť a asi aj vedel. No nemal kompetencie, aby podvod zorganizoval,“ povedal sudca Stanislav Dutko a totálne skritizoval prácu policajtov. „Polícia vedela o podozrivom predaji, dva mesiace sa nič nerobilo a prebehli pohyby, ktoré znamenali predaj platiny. Po peniazoch sa zľahla zem,“ tvrdí Dutko, ktorý je presvedčený, že pred súdom mali stáť úplne iní ľudia. O znalcovi Balogovi nemal pochyby. „Účelovo stanovil hodnotu tak, aby sa dali predať za mimoriadne nevýhodnú sumu,“ povedal Dutko a udelil mu najnižší možný trest - 10 rokov. Po odvolaní oboch strán sa vecou bude zaoberať ešte krajský súd.

Čo tvrdí obžaloba

■ úradníci ako nominanti SDKÚ mali účelovo rozhodnúť o nadbytočnosti 63 kg sitiek

■ zohnali si znalca, ktorý ich hodnotu ocenil 35x nižšie

■ po následnej aukcii sa sitká dostali k ľuďom blízkym SDKÚ

Platinové sitká

■ cena určená znalcom 81 720 €

■ cena víťaznej firmy667 656 €

■ reálna cena min. 2 895 490 €

■ škoda štátu 2 227 834 €