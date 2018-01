Bratia Ján a Vladimír si v priebehu troch mesiacov postavili netradičný dom: Pozrite, ako vyzerá bývanie za 20-tisíc eur

Celý svet je v pohybe – tak prečo by sa nemohol hýbať aj náš dom?

V hlavách dvoch stavbárov z Liptova – bratov Jána (52) a Vladimíra (44) Jakubčiakovcov sa pred časom zrodila myšlienka na stavbu, ktorá sa dá zmajstrovať za tri mesiace, zložiť za jeden jediný deň a rovnako za jeden deň vystavať inde. Výsledkom je skladací domček z dreva, ktorý je útulný, moderný a dá sa premiestniť!

Dom je slovenskou novinkou. Nemá pevný základ, je z dreva a stojí na 12 zemných závitoch vo výške 40 centimetrov nad zemou. Má kuchyňu, spálňu, obývačku, sprchovací kút aj terasu a môžete ho premiestniť kedykoľvek a kamkoľvek - miesto, kde sa dom dá rozpojiť na dve časti, sa nachádza na zárubni dverí.

„Bol to nápad brata a ja som ho nakreslil, postavili sme ho traja za 3 mesiace,“ vysvetľuje Vladimír (44). Šikovní bratia vo svojom jedinečnom príbytku organizujú víkendové akcie pre rodinu, no kto by chcel, môže prísť na návštevu. „Stál 20-tisíc eur a keby bol záujem, určite by sme ho postavili aj pre niekoho iného na zákazku,“ uzatvára Vladimír.

Dom v číslach

Vonkajší rozmer: 12 x 4 m

Vnútorný rozmer: 11,2 x 3,5 m

Vnútorná výška: 2,4 m

Materiál:

- drevo cca 3 štvorcové metre

- tepelná izolácia 150 štvorcových metrov

- strešná krytina 38 štvorcových metrov

Doba stavby: cca 3 mesiace

Cena domu na kľúč: 25 000 - 30 000 €