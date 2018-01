Svitko je už na Slovensku: Takto detailne opísal svoj drastický pád

Slovenský motocyklista Štefan Svitko sa v utorok vrátil na Slovensko zisťovať, aké zranenia utrpel na Rely Dakar.

Odstúpil z nej po páde v desiatej etape, ktorý však nebol jeho prvý v tomto ročníku. Svitko bojoval so zdravotnými komplikáciami už od druhej etapy, napriek tomu sa pred odstúpením držal na ôsmej priečke kategórie motocyklov.

Slovenský reprezentant pri svojej deviatej účasti na Dakare po tretí raz nedosiahol cieľ poslednej etapy. "Myslel som si, že deviatka je moje šťastné číslo, ale asi nie je. Asi to prehodnotím. Verím si každý rok, veril som si aj tento," povedal 35-ročný Svitko. Ešte v utorok večer naňho čakalo vyšetrenie ramena v Trnave, v stredu vyšetrenie kolien v Dolnom Kubíne. "Myslím si, že to isté zranenie som mal pred štyrmi rokmi, keď mi operovali rameno. V nemocnici v bivaku sme boli asi tri hodiny. Nechcel som tam zostať, chcel som prísť na Slovensko a možno už v stredu budeme vedieť. Uvidí sa, čo mi je, hádam nič vážne. Dôležité je, aby som sa dal dokopy čo najskôr," uviedol Svitko.

Rameno ho zastavilo po desiatej etape, od druhej ho trápili kolená: "Letel som možno osem metrov, zapichol som motorku do piesku. Zranil som si kolená, už vtedy som vedel, že je trošku zle. Problém bol ráno a večer, keď kolená stuhli, pocítil som strašnú bolesť. Napriek tomu pokračovali dobré výsledky. Veľa som však padal, pretože v takom teréne potrebujete pracovať nohami. Kolená som mal slabé, viac-menej som sedel. V desiatej etape ma zastavil ďalší pád." V itinerári tohtoročného Dakaru bolo málo šotolinových ciest, zato mnoho kilometrov v piesku a ťavej tráve. "Teraz na to doplatilo viacero jazdcov. Z pohľadu diváka to vyzerá ináč, piesok splýva, zrazu vidno iba dieru a človek nestihne dobrzdiť. Veľa piesku však mám rád. Celkovo bol Dakar dobrý, tiež som už padal, stratil sa. Všetko bolo, ako má byť, len som spravil chybu a skončili sme skôr. Postavil som sa, iba som nevedel, či mám ísť doľava alebo doprava. Myšlienky sú inde, keď sa človek ‘rozbije’. Prvý cieľ je pokračovať ďalej, ale určite chcem ísť aj na budúci rok. Dúfam, že na budúci rok to dopadne lepšie," povedal Slovák.

Pred odstúpením mohol stále pomýšľať na napredovanie vo výsledkovej listine. Jeho najlepším umiestnením zostala druhá pozícia z roku 2016. V kategórii motocyklov triumfoval Matthias Walkner, ktorý rovnako ako Svitko háji farby rakúskej značky KTM - pôsobí ako jej továrenský jazdec. "V etape, v ktorej som sa zranil, sa veľmi veľa zmenilo. Viacerí blúdili, ešte nič nebolo rozhodnuté. Keby bolo keby si môžu povedať aj ostatní jazdci, ktorí padli. Som rád, že opäť vyhrala značka KTM. Potrebujeme, aby aj tam bola dobrá nálada, keď chodíme pre diely. Továrenskí jazdci to majú iné, dojazdia a sú v karavane. Walknerovi som zagratuloval, teší ma, že to bol práve on," dodal Svitko.