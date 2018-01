Országh ďakuje bývalému spoluhráčovi: Handzuš sa obetoval v prospech reprezentácie!

Dohoda potvrdená. Vladimír Országh (40) ako hlavný tréner a šéf realizačného tímu HC´05 iClinic Banská Bystrica v spolupráci s vedením slovenského majstra navrhol, kto ho zaskočí počas ZOH 2018 v Pjongčangu (9. - 25. februára).

Bude to jeho bývalý dlhoročný spoluhráč a v uplynulej sezóne zverenec Michal Handzuš (40) spolu s úspešným trénerom juniorky Norbertom Javorčíkom (43).

Na upokojenie situácie v slovenskom hokeji pred ZOH, kam najskôr vedenie HC´05 neuvoľnilo pre potreby národného tímu asistenta trénera Vladimíra Országha, sa zaangažovali aj ďalšie osobnosti. Vedenie klubov Tipsport ligy cez víkend dalo súhlas k preloženiu štyroch zo siedmich kôl počas ZOH. Ak to zajtra schváli Výkonný výbor SZĽH, Banská Bystrica Országha uvoľní. Ten už si za seba aj našiel náhradu a ako Nový Čas včera avizoval, bude ňou aj Michal Handzuš.

„Zastupoval by ma môj asistent Rasťo Palov. Tiež by sme zobrali Nora Javorčíka z juniorky a mám prísľub od Miša Hanzuša. Pomohol by a odložil si kvôli tomu plánovanú operáciu ruky! Sme veľmi vďační, že nám vyšiel v ústrety. Rasťo by mal mať na starosti útočníkov, Noro obrancov a Mišo to, čo robil aj pri reprezentácii. To znamená postrehy smerom k defenzíve i ofenzíve," povedal nám včera po tréningu Vladimír Országh. Na ňom zatiaľ ešte Michal Handzuš nebol a o tom, kedy sa k realizačnému tímu pripojí, budú dlhoroční kamaráti ešte hovoriť. „Má zatiaľ svoj program a povinnosti, ale na tie tri zápasy, čo tu nebudem, určite bude pri tíme,“ ubezpečil Országh.

Zedníka neoslovili

V zákulisí sa často spomínal aj Richard Zedník, ktorý bol v uplynulej sezóne ako asistent trénera pri historickom titule Baranov. Napokon ho však neoslovili. „Rišo má svoj program, čo avizoval už rok dopredu. Chcel si dať pauzu od hokeja, momentálne je s rodinou na Floride. My sme radi už za to, že nám vypomohol dva mesiace v úvode sezóny po tom, ako sme sa rozlúčili s Davom Hunchakom a bol vtedy ochotný. Bola to aj teraz jedna z možností, ale má svoj program a nechceli sme ho už rušiť,“ dodal Vladimír Országh.