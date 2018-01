Americký kongres schválil zákon o dočasnom financovaní vlády: Čaká sa na Trumpov podpis!

Obe komory amerického Kongresu - Senát i Snemovňa reprezentantov - schválili v pondelok zákon o zabezpečení krátkodobého financovania federálnych inštitúcií do 8. februára.

Takzvaný shutdown, v rámci ktorého je ochromená činnosť mnohých vládnych inštitúcií v USA, tak po troch dňoch skončí. V Senáte zákon podporilo 81 senátorov, 18 bolo proti. V Snemovni reprezrentantov bol tento pomer 265:149 v prospech zákona, informovala televízia MSNBC. Zákon ešte musí podpísať prezident Donald Trump.

Schválenie dočasného financovania federálnych úradov viazlo na sporoch okolo imigrácie a ochrany hraníc. Demokrati požadovali ústupky v imigračnej reforme, konkrétne zaistenie právnej ochrany pre státisíce mladých prisťahovalcov, ktoríí sa dostali do USA nelegálne ešte ako deti. Republikáni zasa vyhlásili, že o tejto otázke nebudú rokovať, pokým demokrati neumožnia schválenie dočasného financovania.

Počas shutdownu sa financovali len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny, ako napríklad pošta, systém riadenia letovej prevádzky, Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), colná správa či ochrana hraníc. V priebehu víkendu museli v dôsledku shutdownu zatvoriť napríklad aj newyorskú Sochu slobody a múzeum prisťahovalectva na ostrove Ellis Island.

Keďže cez víkend nedošlo k dohode, do práce v pondelok nenastúpila takmer polovica z dvoch miliónov civilných federálnych pracovníkov. To znamená, že vláda prezidenta Donalda Trumpa vstúpila do svojho druhého roka bez plne funkčnej federálnej správy.