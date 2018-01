Jana Kirschner rieši veľký problém: Hrozí jej odchod od rodiny?!

Doženie ju politika pred oltár? Speváčka Jana Kirschner (39) žije sedem rokov s Angličanom Eddiem Stevensom (43), s ktorým má dcéry Matildu (6) a Yolanu (3).

Rodinka dlhodobo žije v Londýne, ale hrdým rodičom zatiaľ svadobné zvony nebili. Všetko však môže zmeniť brexit, po ktorom Veľká Británia zamáva na rozlúčku Európskej únii.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Speváčka Jana Kirschner býva v kozmopolitnom Londýne už dvanásť rokov. S Angličanom Eddiem si tam založila rodinu a vytvorila zázemie. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska však čaká brexit, ktorý by mohol známej Slovenke skomplikovať bežný život na Ostrovoch. Východiskom by tak mohla byť svadba. „My sa o tom bavíme veľmi často, okrem iného aj kvôli brexitu sa nám táto téma vracia,“ priznala speváčka týždenníku Téma.

Po odchode Británie z Európskej únie by sa totiž mohli zmeniť pravidlá týkajúce sa jej pobytu. „Ale hovoríme si, že sa predsa nedáme donútiť k svadbe systémom,“ tvrdí Kirschner s tým, že ak by k obradu skutočne došlo, tak by bol len veľmi malý a v kruhu najbližšej rodiny a priateľov.