Sexi Plačková odhalila odvážne plány: Manžel sa má na čo tešiť, Zuzana sa nebráni ničomu!

Video

Zuzana Strausz Plačková je známa tým, že si rada užíva luxus, s ktorým sa často pochváli aj fanúšikom na sociálnych sietiach. Existuje však niečo, čo má vždy dobre naladená playmate ešte radšej – leňošenie a dobré jedlo. To si, ako sama poodhalila, užívala aj počas celých vianočných sviatkov a mieni v tom pokračovať. Kontroverzná hviezdička sa totiž vychystala so svojim manželom a priateľmi za teplom do exotického Thajska! A tam má teda poriadne odvážne plány!