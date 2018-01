Na lavičke Bystrice môže pomôcť legenda: Zaskočí Handzuš za Országha?

Napätie v slovenskom hokeji, ktoré koncom minulého týždňa rozpútala informácia o neuvoľnení kouča Vladimíra Országha (40) na olympiádu, sa cez víkend vyriešila v prospech slovenského hokeja.

Šéf zväzu Martin Kohút vyboxoval vo všetkých kluboch preloženie štyroch zo siedmich kôl počas zimných hier a vedenie Banskej Bystrice tak uvoľní svojho hlavného kouča pre potreby reprezentácie. Barani včera večer riešili aj to, kto zastúpi počas troch duelov Országha!

Šéf banskobystrického hokeja Juraj Koval cez víkend pre Nový Čas exkluzívne prezradil, že telefonoval v sobotu s prezidentom zväzu Martinom Kohútom o tom, aby Barani predsa len uvoľnili hlavného kouča Vladimíra Országha pre potreby národného tímu. Országh je totiž od augusta prvým asistentom a takpovediac pravou rukou kanadského kouča Craiga Ramsayho.

„Šéf zväzu sa ma opýtal, že ak sa preložia počas zimných hier štyri kolá, či za týchto okolností vieme uvoľniť Vlada Országha. Povedal som mu, že tento variant by sme akceptovali,“ povedal Koval. Kohút následne podľa našich informácií získal súhlas všetkých klubov a vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí Výkonného výboru sa má odhlasovať preloženie štyroch zo siedmich kôl počas olympiády.

Posunul si operáciu

Koval teraz musí vyriešiť to, kto počas troch kôl cez zimné hry bude stáť namiesto Országha na lavičke úradujúceho majstra. Včera večer mal absolvovať stretnutie práve s Országhom. „Dohodli sme si schôdzku, na ktorej sa budem s Vladom baviť o tom, koho ako šéf realizačného tímu navrhuje, aby počas jeho neúčasti na olympiáde viedol naše mužstvo v extralige,“ vyjadril sa Koval. Nie je vylúčené, že Baranom na tri zápasy vypomôže ich bývalý hráč - majster sveta i víťaz NHL Michal Handzuš. Ten mal ísť pôvodne do zámoria na vopred plánovanú operáciu zápästia, ale napokon si jej termín posunul. „Ak Vlado do návrhu zakomponuje Miša, tak tam bude Mišo. Ale nechcem predbiehať, uvidíme, akú mi dá Vlado alternatívu,“ doplnil Koval.