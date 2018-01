Ninke kradne zrak nádor za očkami: Rodičia sú zúfalí, operácia na Slovensku neprichádza do úvahy

Malej Ninke (2) hrozí, že už nikdy neuvidí rodičov. Navyše sa nemôže ani hrať so svojimi rovesníkmi. Nesmie totiž ochorieť, aspoň pokiaľ chodí na chemoterapiu. Rodičia Stanislav (31) a Silvia (30) sa nevedeli dočkať vytúženej dcérky, ktorá má dva rôčiky. Ich šťastie však prednedávnom narušila správa, ktorá im navždy zmenila život.

Ešte nedávno to boli najšťastnejší rodičia na svete. „Dcérka sa narodila úplne zdravá. Nemala som komplikácie ani počas tehotenstva,“ hovorí statočná mama Silvia. Ninka od narodenia robila radosť celej rodinke. „Keď mala rok, boli sme na bežnej prehliadke s hlavičkou, či je všetko v poriadku. Lekárke sa však nepáčila snímka a začal sa kolotoč vyšetrení,“ hovorí Silvia. Pre rodičov sa po krutom verdikte začal boj. Ninka už nie je ako ostatné detičky, už sa s nimi dokonca ani nesmie hrať. „Má nádor za očným nervom. U nás sa toto ochorenie nedá operovať. Jediná nádej je chodiť na chemoterapie, aby sme nádor zmenšovali, inak by prišla o zrak,“ hovorí so slzami mama Silvia. Pre dievčatko nastal čas izolácie. „Musíme na ňu dávať veľký pozor, aby sa jej imunitný systém neoslabil. Nesmie byť chorá a nesmie byť v kolektíve. Ak by ochorela, nemohla by dostávať chemoterapiu a tá je teraz pre nás dôležitá. Je to pre nás nádej, že ak sa jej nádor bude zmenšovať, nestratí zrak,“ dúfa mama.

Rodičia robia všetko, aby dcérke zabezpečili to, čo potrebuje. Je to však zložité, aj napriek tomu, že otec pracuje. „S Ninkou chodievame každý týždeň na odbery a každý tretí týždeň na hospitalizáciu do Bratislavy,“ hovorí mamina, ktorá všetok čas venuje dcérke. To všetko absolvujú autom, aby sa vyhli možnosti nákazy. „Sme ľuďom vďační za každú pomoc. Ninke posielajú hračky a teraz ich máme doma úplne všade. Momentálne je však pre nás finančne najviac zaťažujúce to cestovanie autom,“ dodáva Silvia, ktorá sa aj s partnerom snaží robiť všetko, aby milovanej dcérke zachránili zrak.