V Žiline predstavili stranu Progresívne Slovensko: Skončí ako Prochádzkova #Sieť?

Začali v rovnakom meste, skončia rovnako? Hnutie Progresívne Slovensko okolo podnikateľa Ivana Štefunka (40) malo cez víkend v Žiline ustanovujúci snem. Predstavili na ňom svoje vízie, ako aj ambície vládnuť krajine. V rovnakom meste na jeseň 2014 mala prvý snem aj strana Sieť Radoslava Procházku (45), ktorého po voľbách potopilo jeho spojenie s Robertom Ficom (53). Aký osud čaká štefunkovcov?

Procházkovi v roku 2014 tesne ušlo druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom sa napokon tešil Andrej Kiska. Následne sa vrhol do vlastnej strany Sieť. Ustanovujúci snem si urobili v Žiline. Sám sa pasoval do polohy ako gazda pravice a potenciálny premiér. Krk mu zlomilo jeho laškovanie so Smerom. Progresívne Slovensko si teraz zvolilo vedenie. Štefunko si už v najbližších voľbách trúfa na 20 % voličských hlasov. „Progresívne Slovensko je politické hnutie pozostávajúce z ľudí z celej krajiny, ktorí chcú posunúť Slovensko konečne vpred,“ vyhlásil líder nového hnutia a jedným dychom odmietol spoluprácu s vládnym Smerom.