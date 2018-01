Halák otvorene o budúcnosti: Je možné, že ma klub vymení!

Vychytal ďalšie dôležité víťazstvo!

Slovenský gólman v službách NY Islanders Jaroslav Halák (32) bol opäť ústrednou postavou svojho tímu pri vysokom triumfe na ľade Chicaga 7:3, keď zneškodnil až 36 streleckých pokusov.

? Inkasovali ste gól hneď v prvej minúte, ale potom ste Chicagu nasúkali na jeho ľade sedem gólov...

- Štart do zápasu nebol z našej strany ideálny, určite sme si to tak nepredstavovali, že tak skoro dostaneme gól. Chalani na rýchly zásah Chicaga zareagovali perfektne, strelili ešte v prvej tretine tri góly a hneď to bol iný duel z našej strany.

? Pomôže tímu toto víťazstvo po dvoch predošlých prehrách?

- Určite áno. Dôležité bolo, že sme konečne odviedli skvelú robotu po celý zápas. Predtým sme hrali zodpovedne iba 40. minút, a preto sme aj prehrali.

? Čo vravíte na slabšiu sezónu Chicaga?

- Majú veľmi dobré mužstvo, viacero skvelých individuálnych hráčov, ale momentálne sa im nedarí. Ale do konca základnej časti je ešte dosť zápasov. A netreba zabúdať, že NHL je veľmi vyrovnaná súťaž. Tu naozaj môže posledný zdolať prvého, takže boj o postup do play-off bude otvorený až do samého záveru.

? Ako vidíte šance Islanders postúpiť do play-off?

- Ak chceme postúpiť, tak musíme hrať lepšie v obrane i v útoku, zlepšiť aj prechod do ofenzívy, aby sme zápasy vyhrávali a nestrácali body. Ak budeme hrať ako s Chicagom, tak to bude dobre.

? Čo vravíte na svoju pozíciu v tíme?

- V posledných 14 - 15 dueloch som chytal dosť veľa, čo ma teší, ale uvidíme, ako to bude ďalej.

? Prečo?

- Končí sa mi po tejto sezóne v klube zmluva, takže je možné aj to, že ma vedenie vymení. Pokiaľ tu však budem, tak sa budem snažiť podávať stabilné výkony a pomôcť tímu čo najlepšie.