Dramatický boj o líderský žltý dres: Kuzminovú opäť zradila streľba!

Nemka Laura Dahlmeierová zvíťazila v stíhacích pretekoch 8. kola Svetového pohára v biatlone.

Na 10 km trati ju v talianskej Anterselve od druhej Talianky Dorothey Wiererovej delilo 17,3 sekundy a od tretej Bielorusky Domračevovej 20,2. V priebežnom poradí SP po 5. mieste zvýraznila svoj náskok na čele Fínka Mäkäräinenová pred Anastasiou Kuzminovou, ktorá finišovala na 11. priečke (+1:54,1), Paulina Fialková bola 22. (+2:24,0), ďalšia slovenská biatlonistka Ivona Fialková do cieľa nedobehla.

Zo šprintu si Nórka Eckhoffová preniesla 12-sekundový náskok pred Nemkou Dahlmeierovou a 21 sekúnd pred Češkou Vítkovou. Bez šancí nebola tiež dvojica Sloveniek, na trať vyrazila ako 13-ta P. Fialková s mankom 1:03 min a 18-za Kuzminová s +1:15. O ďalšie body do SP sa pokúsila 37. na štarte I. Fialková (+1:51).

Anterselva si udržala slnečné počasie aj v sobotu, a tak bolo najdôležitejšie odhadnúť vo vysokej nadmorskej výške primerané bežecké tempo. Pozornosť pritiahli nielen biatlonistky na čele, ale aj vzadu, pretože Kuzminová a Mäkäräinenová opäť súperili o žltý dres najlepšej v SP. Po 13 pretekoch v sezóne mala Fínka náskok pred Kuzminovou len 11 bodov a v 14. meraní síl mohla o tento náskok pokojne prísť.

Po úvodnej streľbe sa Kuzminová (celková strelecká bilancia 0-1-2-1) posunula na 9. miesto a na vedúcu Bielorusku Domračevovú strácala 34,7 s. P. Fialková netrafila piaty terč (1-0-1-2) a klesla na 16. miesto, I. Fialková (2-2-3-kolo) musela dvakrát krúžiť na trestnom okruhu, zosunula sa až na 55. priečku a 'stíhačku' napokon nedobehla po strate jedného kola.

Druhá 'ležka' najviac dopriala Dahlmeierovej, Kuzminovej jeden chybný výstrel, hneď ten prvý, spôsobil, že z priebežne piatej pozície klesla na deviatu (+40,1). Polepšila si 14. P. Fialková a neustále útočila na top desiatku.

Do druhej polovice pretekov vbehli bok po boku Kuzminová s červeným a Mäkäräinenová so žltým dresom, obe zastrieľali prvú 'stojku' zhodne s dvoma netrafenými terčami, u Kuzminovej s prvým a tretím, hneď prvý neposlúchol ani P. Fialkovú. Kým však Mäkäräinenová na 18. mieste dosť zaostávala, 11. bola P. Fialková a 12-ta Kuzminová. V záverečnej 'stojke' bojovali obe o top desiatku, o víťazstvo Domračevová, Eckhoffová a Dahlmeierová. Eckhoffová dvakrát netrafila, jej súperky chybu neurobili, no Dahlmeierová mala už náskok na čele 18,9 sekundy a snahu doviedla víťazne vcelku poľahky až do ciela. Kuzminovej 11. priečka ne medzičase hneď po streľbe ju pred 8. Mäkäräinenovou znevýhodňovala, škoda, že jej na treťom stojkovom terči v poslednej položke pribudol trestný okruh, P. Fialkovej na druhom a piatom až dva.

V cieli sa z druhého víťazstva v sezóne radovala 24-ročná Dahlmeierová, 19-teho v kariére. Mäkäräinenovej stačilo piate miesto na zvýraznenie náskoku v priebežnom hodnotení SP pred Kuzminovou, ktorá dobehla 11-ta.

Výsledky:

Stíhacie preteky na 10 km: 1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 29:45,0 min (1 tr. okr.), 2. Dorothea Wiererová (Tal.) +17,3 s (2), 3. Darja Domračevová (Biel.) +20,2 (2), 4. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:09,9 min (4), 5. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +1:18,4 (2), 6. Galina Višnevská (Kaz.) +1:20,1 (0), 7. Veronika Vítková (ČR) +1:27,5 (3), 8. Anais Bescondová (Fr.) +1:30,8 (3), 9. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:32,9 (1), 10. Franziska Preussová (Nem.) +1:35,8 (2), 11. Anastasia KUZMINOVÁ +1:54,1 (4), ...22. Paulína FIALKOVÁ +2:24,0 (4), Ivona FIALKOVÁ (všetky SR) nedobehla (-okruh)

Priebežné hodnotenie SP (po 14 z 22 pretekov): 1. Mäkäräinenová 544 bodov, 2. KUZMINOVÁ 523, 3. Wiererová 489, 4. Dahlmeierová 450, 5. Vítková 416, 6. Herrmannová 402, ...39. P. FIALKOVÁ 109, 86. I. FIALKOVÁ 4

Poradie SP v stíhacích pretekoch (po 5 zo 7): 1. KUZMINOVÁ a Wiererová po 209 bodov, 3. Mäkäräinenová 201, 4. Dahlmeierová 187, 5. Herrmannová 170, 6. Vita Semerenková 154, ...49. P. FIALKOVÁ 19