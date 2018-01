Účastníkov dopravy čakajú zmeny! Ako nové pravidlá pre vodičov ochránia chodcov?

Účastníkov dopravy čakajú zmeny! Ich cieľom je okrem iného aj lepšia ochrana chodcov.

V poslednom období sa totiž opakujú prípady, pri ktorých dochádza k ťažkým zraneniam práve na priechodoch. Polícia preto chce, aby mal chodec prednosť, už keď bude jasné, že chce prejsť, a vodiči budú musieť v blízkosti priechodov povinne znížiť rýchlosť. Čo si o zmene myslia odborníci? Pripravujú aj ďalšie zmeny, ak prejdú legislatívnym procesom a začnú platiť od roku 2019.

Chodci na priechode

- minulom roku zahynulo na Slovensku 49 chodcov a z nich 11 na priechode pre chodcov.

Dnes

chodec má prednosť až ak vstúpi na priechod

vodič má aj dnes povinnosť predvídať a prispôsobiť rýchlosť

Po zmene

chodec bude mať prednosť už keď bude zrejmé, že chce vstúpiť na priechod.

vodič bude musieť v blízkosti priechodov jazdiť nižšou rýchlosťou.

naďalej bude platiť, že chodec musí brať v úvahu rýchlosť a vzdialenosť vozidla.

Vodičom hrozia pokuty

- nedanie prednost chodcovi, ktorý vstúpil na priechod 30 až 50 €

- ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na priechod 150 €

- ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu na ktorú odbočuje 150 €

- zastavenie vozidla na priechode ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky 30 až 50 €

Vážne nehody chodcov v roku 2017

Na priechode

Usmrtených ................11

Ťažko zranených ........106

Ľahko zranených .......299

V blízkosti priechodu

Usmrtených ..............0

Ťažko zranených .......0

Ľahko zranených ......4

(Zdroj:PPZ SR)

ĎALŠIE PLÁNOVANÉ ZMENY

Kamionisti

budú môcť na diaľnici a rýchlostnej ceste v čase od 22.00 do 04.00 hod. predbiehať, zníži sa minimálny vek potrebný pre skupiny vodičských oprávnení C a D.

Mladý vodič

s vodičským preukazom do 2 rokov, ak opakovane poruší závažným spôsobom predpisy, zadržia mu vodičský preukaz a bude musieť absolvovať preškolenie.

Ulička záchrany

na viacpruhovej ceste bude určené, ako sa majú radiť autá pri prechode záchranných a bezpečnostných zložiek. Vodiči idúci v ľavom jazdnom pruhu sa budú radiť viac vľavo a vodiči v strednom alebo pravom pruhu viac vpravo.

Záleží, ako zmenu zapracujú do zákona

Jozef Drahovský, dopravný analytik

Návrh vodičom predpisuje povinnosť predvídať a pri priechode pre chodcov znížiť rýchlosť a zastaviť vozidlo, aby im umožnili prejsť. Veľmi závisí na tom, ako bude zmena zapracovaná do zákona.

Môže to skončiť tragicky

Chodci budú aj naďalej povinný dať prednosť električke a vozidlám s právom prednosti v jazde. Je veľmi nešťastné, ak by sa zmena prezentovala ako absolútna prednosť chodcov. Mohlo by to, rovnako ako tomu bolo v susednej českej republike, spôsobiť množstvo tragédií.

Dnešné pravidlá stačia, len sa nedodržiavajú

Ján Bazovský, dopravný analytik

Je diskutabilné, ako by sa dokazovalo, že bol zrejmý úmysel chodca prejsť cez vozovku. Nemyslím, že je takáto legislatívna zmena potrebná. Už dnešné pravidlá sú dostatočné, len mnohí vodiči ich nedodržiavajú. Polícia by sa mala preto zamerať na správanie vodičov pri priechodoch pre chodcov.