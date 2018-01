Dôchodca z Rumunska tvrdí, že jeho krstným otcom je Hitler: Toto má byť dôkaz!

Rumunský dôchodca Adolf Ernst Stadler podľa jeho slov našiel dôkaz o tom, že je krstným synom nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Napísal o tom britský denník The Mirror s odvolaním sa na rumunský denník Monitorul.

V súčasnosti 77-ročný Stadler uviedol, že o tom, kto je jeho krstným otcom, sa dozvedel od svojej matky, ktorá tvrdila, že svoje krstné meno má práve po nacistickom vodcovi. Dôkazy o tom, že Hitler je jeho krstným otcom, však Stadler dlho nemal. Našiel ich až v nemeckých archívoch, kde pátral po tom, ako získal nemecké občianstvo.

Stadler sa narodil 25. apríla 1941 v Hohenschwangau, v tábore postavenom pre etnických Nemcov pri rakúskych hraniciach. Stal sa prvým tam narodeným dieťaťom.

Hitler svojho času údajne prisľúbil, že prvému dieťaťu narodenému v tábore Hohenschwangau pôjde za krstného otca. Dieťatko preto mal držať na rukách, kým jeho rodičia podpisovali rodný list. Dokument potom podpísal aj samotný Hitler, ktorý dal rodičom pre dieťa darček a peniaze a sľúbil pre svoje krstňa aj ďalšiu pomoc. Stadlerovi rodičia boli etnickí Nemci, ktorí do odsunu do Nemecka v roku 1940 žili v Rumunsku v dedine Voievodeasa. V čase odsunu mali už dve deti - synov Petra a Alfreda. V Nemecku boli ubytovaní v tábore v Hohenschwangau, kde otca rodiny povolali do nemeckej armády.

Keď sa skončila druhá svetová vojna, rodina sa vrátila do Rumunska. Matka po návrate rodný list svojho syna spálila. Bála sa, že "by nám Rusi (kvôli menu a Hitlerovi) mohli ublížiť. Myslím, že by nás možno aj zastrelili," uviedol Stadler. Dodal, že keď matka vybavovala na rumunských úradoch nové doklady, v prípade svojho najmladšieho syna v žiadostiach neuvádzala meno Adolf, len Ernst. "Bála sa," vysvetlil Stadler.

Keď však Stadler získal nemecké občianstvo, dostal aj prístup do nemeckého štátneho archívu, kde našiel svoj rodný list. Dôchodca je presvedčený, že tento doklad je dôkazom, že je Hitlerovým krstným synom, konštatoval The Mirror.