Zeman ide volebnému súperovi po krku: Vytiahol zbrane ťažkého kalibru

Pustil sa do ostrého súboja. Súčasný český prezident Miloš Zeman (73) dlho vyhlasoval, že on sám kampaň viesť nebude.

To sa zmenilo po prvom kole, ktorého výsledok napriek menšiemu počtu získaných hlasov nahráva skôr jeho súperovi Jiřímu Drahošovi (68). Zemanovi ľudia tak zadali inzeráty, v ktorých stavili na migračnú kartu.

Tie sa objavili v novinách po celom Česku spolu s plagátmi na uliciach. „Stop imigrantom a Drahošovi. Táto krajina je naša! Voľte Zemana!“ vyzýva text s fotografiou usmievajúceho sa Zemana. Zadávateľom je spolok Přátelé Miloše Zemana, ktorého šéfom je hradný kancelár Vratislav Mynář.

Ten serveru novinky.cz tvrdil, že o ničom nevie. „To ste ma zaskočili, musím sa spýtať ľudí, ktorí sú za to zodpovední,“ uviedol Mynář. Drahoš tvrdí, že to očakával. „Je to obyčajné ohováranie. Nikto z nás tu vlny imigrantov nechce,“ povedal. Sám Zeman pritom sľuboval, že nebude útočiť na svojich protikandidátov.