Republikánsky senátor USA: Trump neustále klame!

Republikánsky senátor Jeff Flake obvinil v stredu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že neustále klame.

"Pravda - objektívna, empirická, preukázateľná pravda - nebola predtým v dejinách našej krajiny najvplyvnejšou osobou v našej vláde nikdy tak zneužitá, ako v roku 2017," povedal Flake podľa agentúry DPA na pôde Senátu. Opakovaním klamstiev Trump podľa senátora podkopáva dôveru v dôležité inštitúcie a verejnosť im preto prestáva dôverovať. "Deštruktívny účinok takéhoto správania na našu demokraciu nie je preháňaním," povedal Flake.

Slobodná tlač je nepriateľ despotov a preto je považovaná za strážcu demokracie. Ak niekto, kto je pri moci, reflexívne označí všetko, čo mu nevyhovuje, za "Fake News" (falošnú správu), je to on, kto by mal vzbudiť podozrenie, nie tlač, konštatoval Flake. Nálepkovanie novinárov termínmi "Fake News" či dokonca "nepriatelia ľudu" podľa senátora za štát Arizona nie je hodné prezidenta. Flake pripomenul, že termín nepriateľ ľudu používal bývalý sovietsky diktátor Josif Stalin a neskôr ho zakázal stranícky vodca Nikita Chruščov.

"Prezident, ktorý nedokáže prijať kritiku, ktorý sa neustále niečomu vyhýba, odvracia pozornosť, ktorý neustále potrebuje niekoho, koho môže viniť, kráča po veľmi nebezpečnej ceste," vyhlásil Flake. "A Kongres, ktorý neplní svoju úlohu ako korektor prezidenta, k tejto hrozbe prispieva," dodal Flake s tým, že rok 2018 musí byť rokom, v ktorom bude mať pravda opäť navrch. Jeff Flake je hlasným kritikom prezidenta Trumpa. Nedávno oznámil, že začiatkom budúceho roka odíde zo Senátu a v novembri nebude znovu kandidovať.