Slovenský nositeľ Nobelovej ceny za mier skončil pred súdom: Hrozí mu 15 rokov basy

Prvý slovenský nositeľ Nobelovej ceny za mier sa postavil pred sudcu Okresného súdu v Banskej Bystrici.

Jozef Minďáš (54) čelí obžalobe za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Toho sa mal dopustiť ešte ako riaditeľ Lesov Slovenskej republiky. Išlo o problematické prideľovanie štátnych poľovných revírov.

Ku skutkom malo prísť v rokoch 2007 až 2009. Podľa obžaloby mal Minďáš (54) na rozdiel od svojho predchodcu, ktorý prenajímal poľovné revíry tomu, kto ponúkol najvyššiu cenu, rozdávať revíry podľa vlastnej ľubovôle. Vyčíslená škoda presahuje viac ako 196-tisíc eur. „Som nevinný,“ reagoval na obžalobu Minďáš, ktorého na post generálneho riaditeľa vtedy nominovalo vládne HZDS a z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť.

Svoje konanie vysvetľuje tým, že bola kríza, Lesy SR boli v zlej finančnej situácií a on musel rýchlo konať. Jozefovi Minďášovi, ktorý je v súčasnosti rektorom súkromnej Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, hrozí väzenie až na 15 rokov. Jozef Minďáš získal Nobelovu cenu v roku 2007 za to, že spolu so špičkovými odborníkmi z celého sveta dokázali negatívny vplyv škodlivín, ktoré vypúšťame do ovzdušia, na počasie.