Richard dal výpoveď v práci, aby skončil s nudným životom: Na jeho fotkách z ciest však niečo nesedí

Mladý muž opustil svoj pohodlný život už v roku 2015, aby sa vydal na cestu po Austrálii.

Richard East sa rozhodol, že skončí s nudným životom, vzdá sa práce v korporácii a po desiatich rokoch bezo zmeny sa vydá dodávkou naprieč Austráliou, píše unilad.co.uk.

Keďže partnerku nemal, na cestu si zobral ozaj nezvyčajného spoločníka - svoju mačku. Tá pózuje takmer na každej jeho fotografii, alebo si robia spoločné zábery pri cestovaní a spoznávaní krajiny. "Desať rokov som žil pohodlný život, budoval si kariéru, mal skvelý dom, ale niečo mi stále chýbalo. Jedného dňa som sa preto rozhodol pre zmenu. Vytvoril som si nový život, ktorý ma robí šťastným. Naučil som sa byť vďačný za každý deň," povedal Richard.

Najskôr neplánoval so sebou vziať mačku menom Willow, no uvedomil si, že "stála" vždy pri ňom aj v ťažkých časoch, preto by ju nemal opustiť. Od mája 2015 sú z nich nerozluční parťáci. Niektoré fotografie však pôsobia trochu zvláštne, nemyslíte?