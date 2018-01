Lekár Bieleho domu zverejnil detaily o zdravotnom stave Trumpa: O čom sa šuškalo, teraz vie už celý svet!

Zdravotný stav Donalda Trumpa je vynikajúci. Oznámil to v utorok lekár Bieleho domu Ronny Jackson na základe výsledkov zdravotnej prehliadky amerického prezidenta, ktorý podľa Jacksona obstál aj v teste poznávacích funkcií.

Trumpovi by však podľa lekára prospela menej mastná strava. Celkový zdravotný stav 71-ročnej hlavy štátu je vynikajúci, oznámil lekár. "Prezidentov celkový zdravotný stav je vynikajúci," povedal Jackson novinárom. Podľa neho ide aj o dôsledok celoživotnej abstinencie a nefajčenia.

Donald Trump podľa lekára váži cez 108 kilogramov a rád by päť až sedem kilogramov zhodil. Jackson pripustil, že by prezidentovi prospela menej tučná strava a tiež by chcel znížiť hladinu cholesterolu. Trumpov krvný tlak je pritom 122/74 a vynikajúci je aj stav jeho obehovej sústavy. Trump uspel aj v kognitívnym teste, ktorý meria poznávacie funkcie. Prezident uspel vo všetkých 30 úlohách testu a normálna je tiež jeho schopnosť porozumieť textu.

Lekár však upozornil, že Trumpovi predpísal lieky, ktoré mohli vyústiť v mumlanie. Jackson prezradil, že šéf Bieleho domu užíva prípravok Propecia proti vypadávaniu vlasov. Na dlhých cestách príležitostne berie tiež liek proti proti nespavosti Ambien. O podstúpenie kognitívneho testu vraj požiadal sám Trump. Poznávacie funkcie, ktoré test skúma, zahŕňajú pamäť, koncentráciu, pozornosť, rečové funkcie, rýchlosť myslenia a schopnosť pochopenia informácií. Jackson zdôraznil, že kognitívny test by odhalil napríklad aj Alzheimerovu chorobu alebo iný problém.

Lekár tiež konštatoval, že Trump má veľa energie a výdrže. V súčasnosti pritom pravidelne necvičí a v noci spí len štyri až päť hodín. Je veľmi pravdepodobné, že Trump dokončí svoje funkčné obdobie bez zdravotných problémov a ak bude zvolený, tak aj ďalšie štvorročné obdobie, súdi Jackson, podľa ktorého má Trump "neuveriteľne dobré gény".

Trump podstúpil svoju prvú zdravotnú prehliadku vo funkcii prezidenta vo vojenskej nemocnici Waltera Reeda v piatok. Stalo sa tak v čase, keď novo vydaná kniha novinára Michaela Wolffa s názvom Ohnivá zloba: Vnútri Trumpovho Bieleho domu spochybňuje jeho schopnosti a duševné zdravie. Hoci pre prezidentov nie sú takéto kontroly povinné, pravidelne tak robia a po prehliadkach uverejňujú lekárske správy s konštatovaním, že sú pre výkon funkcie spôsobilí. Prezident informácie uvedené vo Wolffovej knihe považuje za klamlivé a špekulácie, že je duševne nespôsobilý viesť krajinu, odmieta, naopak tvrdí, že je geniálny a emočne vyrovnaný.