Predĺženie mihalníc sa žene kruto vypomstilo: To, čo nasledovalo, ju mohlo poznačiť do konca života!

Predĺženie mihalníc už absolvovala nejedna žena. Skrátiť si čas pred zrkadlom chcela aj Isabelle Kun (20) z Kanady, nepekne sa jej to však vypomstilo.

Isabelle si nechávala predĺžiť mihalncie u kozmetičky už dobré tri roky, posledná aplikácia sa jej však stala osudnou. Alergická reakcia, ktorá nasledovala, bola príšerná. Mladej žene opuchla tvár a z očí jej ostali len úzke štrbiny, cez ktoré poriadne nevidela. Dokonca sa nemohla nadýchnuť, píše portál Mama Mia.

Mladá dievčina sa kozmetičky ešte pred samotnou procedúrou opýtala, aké lepidlo na mihalnice používa. Už minule sa jej totiž zdalo, že jej oči trošku opuchli, no nebolo to nič dramatické. Kozmetička jej povedala, že si nepamätá presnú značku a nevie, či má teraz to isté, jednoznačne je ale v poriadku a nie je škodlivé.

Isabelle skončila kvôli reakcii v nemocnici, teraz upozorňuje všetky ženy: "Je to nebezpečné, ide o vaše oči a zrak. Poriadne sa uistite, ku komu idete. Je to naozaj vážne, veď som sa bála, že už v živote neuvidím."