Richter kritizuje poslankyňu Blahovú za asistenciu pri hádke o dieťa: Takto sa politik správať nemá!

Poslankyňa z SaS Natália Blahová nemala asistovať pri situácii, v ktorej sa matka snažila vziať si dieťa od otca.

Myslí si to minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD). Takéto situácie by sa podľa neho nemali v budúcnosti viac diať. Inak to podľa neho vyzerá, že ide o zámer vytĺkať z veci politický kapitál. "Nikdy viac by sa nemalo opakovať, aby politik asistoval a vykonával zo svojej pozície takýto akt spravodlivosti," povedal Richter.

Tvrdí, že v takýchto chvíľach je potrebné brať ohľad na dieťa, a to zo strany všetkých zúčastnených strán. Richter plne rešpektuje rozhodnutia súdov v tejto veci a je pripravený spolupracovať so zainteresovanými stranami vrátane detskej ombudsmanky.

Blahová tvrdenia o vytĺkaní politického kapitálu odmieta. "Nemala som v úmysle, aby ma v tejto veci bolo mediálne vidno," povedala s tým, že médiá ako prvá zavádzajúco a nekorektne informovala detská ombudsmanka Viera Tomanová. Blahová hovorí, že dlhé roky pôsobila ako sociálna poradkyňa s tým, že žiadosť od prosiacej matky sa neodmieta.

Pripomenula, že matka sa od otca domáhala naplnenia súdneho rozhodnutia, podľa ktorého mala stráviť víkend so svojím dieťaťom a ona jej bola morálnou podporou. Tomanová v tomto prípade podľa Blahovej zlyhala a vyzvala ju na odstúpenie z funkcie. Detská ombudsmanka sa bráni a hovorí, že ku všetkým prípadom pristupuje s maximálnou zodpovednosťou a Blahová v spomínanom prípade zneužila svoje postavenie.