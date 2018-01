Česká pašeráčka Tereza je v Pakistane na roztrhanie: Preťahujú sa o ňu hneď niekoľkí vyšetrovatelia!

O väzbu nad 21-ročnou Češkou Terezou, ktorá bola minulú stredu zadržaná na letisku v pakistanskom Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu, sa preťahujú vyšetrovatelia z troch oddelení.

Informovala o tom v pondelok miestna tlač. O 14-dňovej väzbe rozhodol vo štvrtok špeciálny súd. Na internet zároveň preniklo video, ktoré zachytáva colnú prehliadku, počas ktorej boli drogy objavené, a ďalšie, zrejme z výsluchu.

Mladú ženu v Láhaure zadržali colníci potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek (AFN) pri ceste na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Colníci odmietajú ženu vydať ako protidrogovej jednotke, tak letiskovej ochrannej bezpečnostnej sile (ASF), napísal v pondelok denník Pakistan Today. Denník ďalej tvrdí, že spomenuté oddelenia si kvôli tomu, do čej agendy prípad spadá, navzájom posielajú oficiálne listy. Právnemu posúdeniu veci ustúpila všetka práca všetkých troch oddelení, uviedol ďalej s dávkou irónie denník Pakistan Today.

Z právneho hľadiska má právomoc ženu zadržať a vyšetriť protidrogová jednotka. Na videozázname, ktorý zachytáva colnú prehliadku, colníci nachádzajú drogy v batožine. Pýtajú sa mladej ženy, čo to je. Tá prášok rozotrie medzi prstami, pričuchne k nemu a skleslo si sadne na pohovku. České ministerstvo zahraničných vecí odmietlo serveru iRozhlas video komentovať.

Na ďalšom videu sa vyšetrovateľ dievčaťa anglicky pýta, či má "jeho fotografiu". Tá odpovedá, že v niektorej z konverzácií na mobilnom telefóne má fotografiu "toho chlapíka z Anglicka". Neskôr dáva hlavu do dlaní a česky hovorí "Ježiš, on ma zabije" a "Ježiš, ja to nemôžem hovoriť". Krátkemu videu chýba kontext, a tak nie je úplne jasné, kto dievčaťu kladie otázky, ani o kom spolu hovoria.

Za pašovanie drog v Pakistane zvyčajne padajú veľmi vysoké tresty, pričom hrozí aj trest smrti. Ten sa podľa českého ministerstva zahraničia spravidla neuplatňuje voči cudzincom.