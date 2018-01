Fitká po sviatkoch zažívajú nápor, Martin Šmahel radí: 5 tipov, ako sa pri cvičení nezničiť

Novoročný záväzok, či len snaha cítiť sa lepšie? Nechcené kilá nabrané počas sviatkov mnohých ťažia čoraz viac a počasie momentálne veľmi nepraje aktivitám pod holým nebom.

Fitnescentrá na celom Slovensku sa vďaka tomu tešia zvýšenej pozornosti zákazníkov. Nový Čas spravil prieskum, kto v nich, či už sám, či pod dozorom trénerov, na sebe maká a čo si od toho sľubuje.

Prečo si dávame do tela

Bolel ma chrbát

Michaela Straková (38), Prešov

Otvoriť galériu Michaela cvičí pod dohľadom trénera Jána Sotáka (35). Zdroj: nov

Bolel ma chrbát, stále som bola unavená, a potrebujem dbať aj o postavu. Tak som si povedala, že vyskúšam fitko. Sľubujem si od toho, že budem dobre vyzerať. Verím, že sa mi zvýši chuť do života a vo fitku odbúram stres.

Cvičím pre radosť

Marcela Jedináková (28), Banská Bystrica

Otvoriť galériu Marcela Jedináková (28) a Dominika Tatárová (24). Zdroj: fab, sis, nov

Od tohto nového roka som sa rozhodla cvičiť aj s Dominikou a to inak, intenzívnejšie. Pridať nové prvky, ako je aj napríklad thajský box. Cvičím pre radosť, ale aj preto, aby som si zlepšila kondičku a formovala telo. Mojím hlavným cieľom je, aby mi to vydržalo.

Trénerka

Dominika Tatárová (24), Banská Bystrica

Zatiaľ nám to ide spolu výborne a rozumieme si. Dúfam, že budeme spolu úspešne pokračovať aj naďalej.

Chýbalo mi to

Milan Alexa (40), Poprad

Otvoriť galériu Milan Alexa (40), Poprad. Zdroj: fab, sis, nov

Chodil som do fitnescentra dlhé roky, no z rodinných dôvodov som prestal. V novom roku som sa opäť vrátil do fitka. Cvičenie mi veľmi chýbalo, telo si na to zvyklo a hlava si to žiadala. Chodím teraz trikrát do týždňa minimálne po jednej hodine a mám z toho veľkú radosť.

Chcem byť vo forme

Vierka Klučariková (53), Bratislava

Otvoriť galériu Vierka Klučariková (53), Bratislava. Zdroj: fab, sis, nov

Začala som cvičiť, pretože sa po sviatkoch chcem dostať opäť do formy a cítiť sa lepšie fyzicky aj psychicky.

Treba spevniť postavu



Karin Poláková (19) a Kristína Sečová (19), Nové Mesto nad Váhom

Otvoriť galériu Karin (19) Poláková a Kristína Sečová (19), Nové Mesto nad Váhom. Zdroj: fab, sis, nov

Rozhodli sme sa cvičiť, pretože chceme mať krajšie telá, spevniť si postavu, dobre sa cítiť a byť v dobrej kondícii.

5 tipov, ako sa nezničiť!

Mgr. Martin Šmahel, osobný tréner a moderátor

Otvoriť galériu Mgr. Martin Šmahel, osobný tréner a moderátor Zdroj: tv markíza

1. Menej je viac - začnite postupne, ideálne je pracovať s vlastným telom a malými váhami činiek a na strojoch.

2. Ponáhľaj sa pomaly - nikto ešte v práci na svojom tele nedosiahol úspech rýchlosťou, ale trpezlivou a rozumnou prácou vo fitku a v kuchyni.

3. Pravidelnosť nadovšetko - jediné, čomu sa treba naozaj vyhýbať, je vynechávanie pravidelných tréningov a výpadky z lenivosti.

4. Motivácia vydržať - pramení z dobre vytýčeného cieľa. Napríklad si dohodnite fotenie v plavkách v júni a myslite naň tak často, ako sa dá. Privedie vás to k úspechu.

5. HIIT - naštudujte si tento skvelý tréningový princíp a pomaly sa doň prepracujte. Je to jeden z najvýživnejších systémov transformácie tela a pomáha k rýchlejším výsledkom. Treba ho však začať zaradovať postupne a po malých krokoch.