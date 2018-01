Plesajte štýlovo: Známe hviezdy vám ukážu, v čom budete nezabudnuteľné

Obdobie plesov a zábav štartuje práve túto sobotu pompéznym Plesom v opere v bratislavskom SND.

Skôr než uvidíme, v akých róbach sa predvedú pozvané dámy, vám prezradíme najnovšie trendy tohtoročnej plesovej sezóny. Sú to najmä zdanlivo jednoduché, no prepracované strihy, flitre, kvety a zamat. Rozhodli sme sa v nich nafotiť vychádzajúce hviezdy slovenského šoubiznisu. Herečky Dominika Richterová, Mary Havranová a speváčka Lina Mayer sa tak premenili na kráľovné tanečného parketu.

Mary Havranová (23), herečka

Otvoriť galériu Mary Havranová (23), herečka. Zdroj: Andrea Jacenková

Asymetrický strih šiat si môžu dovoliť obliecť rovnako mladšie, ako aj staršie ročníky. Záleží na tom, čo sa rozhodnete ukázať. Ak máte pekné ruky podobne ako Mary, je dovolené ich odhaliť. Alebo viac ukázať dekolt. Výber je len na vás. Dôležité je, aby vám šaty dokonale sadli. Tento rok sú módne trblietky, čím viac, tým lepšie. Keď si už vyberiete celé flitrové šaty, v podstate už nemusíte veľmi hľadať doplnky. Stačí náramok alebo trblietavé náušnice v iných farbách. Nezabudnite ani na výrazný rúž.

„Na plese som bola len raz v živote a bol to stredoškolský ples pred 6 rokmi, kde som bola ešte so svojím vtedajším priateľom. Mrzí ma, že som odvtedy na žiadnom nebola. Vždy, keď je plesová sezóna, tak si poviem, že by som sa išla na nejaký zabaviť, ale odvtedy to ešte ani raz nevyšlo. Rovnako ani tento rok sa na žiadnom plese nezúčastním, lebo som momentálne veľmi pracovne vyťažená.“

Lina Mayer (33), speváčka

Ženy milujú, ak sa môžu na plese predviesť v róbach s veľkými sukňami, aby sa cítili ako princezné. Svedčia najmä štíhlejším postavám, plnoštíhle dámy v nich vyzerajú veľakrát robustne. Kvety sú hitom aj na spoločenských šatách a takmer vždy omladia. Jednoducho riešený top na ramienka s veľkým výstrihom ozvláštnilo množstvo farebných kamienkov. Veľká sukňa, na ktorej sú vyšité kvety, celok krásne zjemňuje. K takejto rozprávkovo vyzerajúcej róbe sa hodí už len vizáž bez zbytočne krikľavých farieb.

„Na plesoch som bola už veľakrát, ale z tej opačnej strany, ako účinkujúca. Vôbec mi to neprekážalo, práve naopak. Je tam iná atmosféra ako na bežných koncertoch. Aj tento rok sa chystám, opäť však spievať, no možno sa mi podarí ísť na jeden ples aj nepracovne.“

Dominika Richterová (26), herečka

Zamat patrí stále k najtrendovejším materiálom sezóny. Treba si však naň dávať pozor, ak máte nejaké to kilo navyše, pretože ho ešte viac zvýrazní. Najkrajšie vynikne na jednoduchých neprezdobených šatách a vo výraznej farbe. Červená je veľkým hitom. Úzky strih, ktorý kopíruje postavu, a krátky rukáv z flitrov, je tá najlepšia kombinácia najmä pre mladšie dámy. Účes v štýle Hollywood glamour z vás urobí divu večera. A nezabudnite, že trblietky sa nosia aj na perách.

„Na plese som už bola, ale len na takom maškarnom u nás v dedinke. Vždy sa s rodinou skvele zabavíme. Tento rok sa však nechystám, pretože sa pripravujem na skúšky do školy a snažím sa tomu venovať všetok svoj voľný čas.“

Vizážistka Lucia Šenková radí:

Otvoriť galériu Vizážistka Lucia Šenková. Zdroj: Andrea Jacenková

Plesové trendy na nadchádzajúcu sezónu by sa mali niesť hneď v niekoľkých hlavných smeroch, čo sa týka vlasov a to najmä vlny à la Marilyn Monroe, zapletané prvky a hladké účesy, s cestičkou na stred alebo na bok.

„V mejkape stavte na nesmrteľnú klasiku, krvavočervené pery a čiernu linku na očiach. Pery alebo oči môžete ozvláštniť metalickým, lesklým alebo glittrovým efektom. Ďalším hitom je tzv. „peachy glowy skin“, čo znamená, že sa veľký dôraz kladie na zdravo vyzerajúcu pokožku s jemným odleskom. Príliš prepudrovanej a zamatnenej pokožke už dávnejšie odzvonilo.“