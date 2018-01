Škandalóznejšiu róbu Ples v opere ešte nezažil: Presvitajúce bradavky! A to nie je to najhoršie...

Toto snáď ani je možné! Režisérka Plesu v opere 2018 Jana Burkiewicz sa po honosných priestoroch Slovenského národného divadla pohybovala v zaujímavej "róbe".

Mladá režisérka si totiž na seba navliekla svetrové šaty, v ktorých jej presvitali bradavky. Podprsenku si asi zabudla doma. A ten materiál? Na akciu, akou je Ples v opere skutočne nevhodné...

Jej outfit nepochopila ani módna redaktorka Karin Brodňanová: "Toto sa na ples nehodí... Ani na dedinský, na Ples v opere už vôbec. Režisérka plesu by mala ovládať etiketu. Svetrové šaty sú vhodné na nejakú párty, samé o sebe sú zaujímavé, ale na Ples v opere to je úplná pohroma. Okrem toho sa k nim vôbec nehodia ani čipkové lodičky. A kde je make- up?"