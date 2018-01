Ples Spišiakov predbehol Ples v opere, Kobielsky sa zvŕtal na parkete: Prečo prišiel bez manželky?!

Behá z jedného plesu na druhý! Ešte pred bratislavským Plesom v opere, ktorý tradične otvára plesovú sezónu na Slovensku, sa herec Vlado Kobielsky (42) stihol predviesť na inom parkete.

Spoločnosť na 22. ročníku Plesu Spišiakov mu však nerobila manželka Alena (37), ale sexi tanečnica Dominika Chrapeková (24), s ktorou vyhral šou Let´s Dance. Dvojica najprv predviedla prítomným hosťom elegantný valčík a neskôr aj vášnivé tango, pričom obaja sa výborne zabávali. „Na Spiši som pracovne. Je tu žičlivá atmos­féra a usmievaví návštevníci. V takom prípade je úplne jedno, či ste na prestížnom plese alebo niekde inde. Spišiaci ukázali, že sa naozaj vedia zabávať,“ povedal Kobielsky. So svojou manželkou išiel na ples až v sobotu do bratislavskej opery.

Hoci práve nablýskaný bál v Slovenskom národnom divadle má byť oficiálnym začiatkom plesovej sezóny, východniari ich opäť predbehli. „Stalo sa to už viackrát aj predtým. To nie sú žiadne preteky. Niekedy to jednoducho vyjde tak, že je kratšie fašiangové obdobie, teda menej času a príležitostí na uskutočnenie plesu,“ argumentovala organizátorka Plesu Spišiakov Marieta Širáková.

Na ples s igelitkou

Úsmevné pohľady vzbudzovala manželka exministra dopravy Pavla Prokopoviča, ktorá prišla na prestížnu udalosť síce nahodená, no s igelitkou v ruke. Poľahčujúcou okolnosťou je, že pred budovou nebol pripravený koberec, po ktorom mohli dámy kráčať v lodičkách.

Namiesto manželky

Herca Vlada Kobielskeho v piatok na Spiši sprevádzala tanečná partnerka Dominika Chrapeková. Dvojica najprv predviedla valčík, čím roztancovala hostí v sále, a neskôr rozprúdila zábavu aj vášnivým tangom. Herec si zábavu aj atmosféru veľmi pochvaľoval.