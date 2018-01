Peter odmietol dcérku vydať mame: Zúrivá vojna o dieťa pred školou, zapletená je do toho známa poslankyňa!

Keď sa rodičia nevedia dohodnúť, najviac trpia deti. To platí aj v prípade školáčky Izabelky, ktorá prišla na svet z lásky Slováka Petra Gajdára (34) a Ekvádorčanky Marielly Fajardo (32).

Dvojica sa do seba zaľúbila na výmennom pobyte v USA a zosobášili sa v Ekvádore. Po pár mesiacoch sa presťahovali na Slovensko, kde sa roztočilo koleso problémov. Výsledkom sú súdne naťahovačky o to, či sa malé dievčatko vráti s mamou do cudziny, alebo ostane s otcom na Záhorí. V piatok sa situácia vyostrila tak, že musela zasahovať polícia.

Na prípad upozornila poslankyňa SaS Natália Blahová. Tvrdí, že podľa Marielly sa správanie jej manžela Petra zhoršilo - veľa pil a bol hrubý. Najdramatickejšie boli Vianoce v roku 2014, ktoré trávili v Ekvádore. „Krik a vyhrážanie vyústili do série dramatických situácií. A to až tak, že ekvádorský súd musel vydať ochranné opatrenie na zákaz priblíženia,“ uvádza Blahová s tým, že dvojica sa v Ekvádore rozviedla.

Otec Peter vyhrážanie poprel a tvrdí, že sú stále svoji. „V Ekvádore som bol donútený podpísať mediačnú dohodu. Keď vám niekto povie, že neuvidíš dcéru a nepôjde na Slovensko pokiaľ mi to nepodpíšeš, tak čo som mal robiť...“ vyjadril sa Peter s tým, že podľa dohody dcéra mala ostať s mamou v Ekvádore a prázdniny mala tráviť doma s otcom na Slovensku.

Na konci prvých prázdnin na Slovensku sa dievčatko vrátilo späť k mame. Druhý rok však už nie. „Pavol jej napísal, že dcéra zostáva na Slovensku, že požiadal o jej zverenie, a že do Ekvádoru sa už nikdy viac nevráti,“ povedala Blahová s tým, že Mariella sa na súde odvolala a zatiaľ jej určili návštevné hodiny, ktoré môže tráviť s dcérkou. „Okresný súd Bratislava I nariadil návrat maloletého dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu - do Ekvádora. Súd nariadil otcovi, aby dieťa vrátil na územie Ekvádora do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia,“ uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Otec sa odvolal, no súd opätovne potvrdil rozhodnutie. Podľa poslankyne sa súd neúspešne pokúsil aj o odňatie dieťaťa otcovi, ktorého sa zúčastnil vyšší súdny úradník, kolízny opatrovník, polícia i matka. Otec vyhlásil, že on žiadne rozhodnutie o výkone rozhodnutia nedostal a teda im dcéru nedá.

Dráma pred školou

Peter pracuje v dcérinej škole v Jakubove (okr. Malacky) ako asistent učiteľa. Situácia sa vyostrila v piatok počas vyučovania. Do školy prišla poslankyňa Blahová s mamou dievčaťa a v sprievode dvoch mužov a ženy. „Pani Blahová oklamala riaditeľku, že sú zo sociálky a spoločne s matkou sa mi snažili dieťa vziať. Dcéra nechcela nikam ísť,“ dodáva otec Peter.

Nový Čas získal video z incidentu. Na záberoch je Blahová so svojou poslaneckou asistentkou Katarínou Kuchťákovou a v škole sa rozprávajú s otcom. „Som poslankyňa, ale okrem iného som sociálna pracovníčka,“ hovorí na ňom Blahová. Po otázke, či je zo sociálneho úradu, odpovedá: „Nie, ja som sociálna pracovníčka a pracujem pre Asociáciu náhradných rodín.“ Izabelka, ktorá sedí otcovi na kolenách, hovorí, že k mame ísť nechce.

Blahová vs. Tomanová

Blahová strávila piatkové popoludnie na polícii, ktorá incident vyšetruje. Polícia v tejto veci eviduje niekoľko trestných oznámení. „V súvislosti so súdnym rozhodnutím nie je polícia oprávnená vykonávať úkony smerujúce k výkonu rozhodnutia,“ dodal policajný hovorca Michal Szeiff.

Sociálka sa k prípadu nechce vyjadrovať. „Generálny riaditeľ ústredia nariadil podrobné preverenie všetkých okolností a postupov úradu, ktorý vykonával funkciu kolízneho opatrovníka predtým,“ uzavrela hovorkyňa ÚPSVaR Jana Lukáčová.