Hrivík cestuje s tímom, no nehrá: Toto je môj posledný pokus uspieť v NHL!

Stále to isté. Hokejový útočník Marek Hrivík (26) sa roky snažil dostať do tímu New York Rangers, no napokon zaň v NHL odohral len 21 zápasov a zvyšok strávil na farme v AHL.

Aj preto v lete prijal ponuku Calgary Flames, no ani tam to nebolo lepšie. Až na začiatku roku ho tréneri povolali do prvého tímu, ale premiéry sa ešte nedočkal.

Calgary poslalo Hrivíka po letnom kempe na farmu a uprednostnilo napríklad aj angažovanie českého veterána Jaromíra Jágra. Tento krok však kanadskému klubu príliš nevyšiel, najstarší hráč NHL je viac zranený než zdravý. Hrivík navyše v AHL v drese tímu Stockton Heat podával dobré výkony a v 28 zápasoch nazbieral 29 bodov (10+19).

„Prvých päť rokov mojej kariéry v zámorí som hral AHL len na východe a bol to veľký rozdiel. Každý jeden súper je teraz pre mňa nový a na západe sa aj veľa lieta. Na východe sme zväčša jazdili za súpermi autobusom, mestá sú tam bližšie. Na druhej strane som si teraz užil lepšie počasie, keďže farmu máme v Kalifornii,“ povedal pre Nový Čas Hrivík. Jeho výkony v Stocktone si konečne všimli aj tréneri Clagary a zobrali ho na aktuálny výjazd. Zatiaľ však s tímom len cestuje, päť duelov sledoval z tribúny. „Čakám na šancu. Chalani sú super, no tréneri so mnou nekomunikujú,“ vysvetlil Hrivík na Floride, kde Calgary uspelo na ľade Tampy aj proti Panthers. V porovnaní s NY Rangers má pocit, že v kanadskej Alberte je na hráčov menší tlak: „Keď Rangers prehrali, bolo to napäté. S Flames som však zatiaľ krátko a navyše sa víťazí.“

Hrivík nebol v NHL draftovaný a mnohí by v jeho pozícii z frustrácie spôsobenej dlhým a márnym bojom o prvý tím už nabralo smer Európa. Neprekvapuje preto, že podobne rozmýšľa už aj on. „Keď som to už v Calgary začal, dokončím to. Môj hlavný dôvod bolo vyskúšať ešte inú organizáciu, no na druhej strane je to určite posledný pokus. Uvidíme, čo bude v lete, či mi v Calgary niečo ponúknu a aký by som mal z toho pocit. Už by som však nechcel byť v pozícii, v akej som bol v úvode tejto sezóny,“ dodal Hrivík.Igor Teleky,