Prvý deň prezidentských volieb v Česku: Útok polonahej ženy a vysoký záujem občanov

Značný záujem voličov sprevádzal piatkový úvodný deň druhej priamej voľby prezidenta v histórii Česka.

Účasť podľa odhadov členov volebných komisií mohla už v prvých hodinách dosiahnuť v závislosti od lokality 20-25 percent.

Priebeh volieb poznačil popoludňajší incident z 13. pražského obvodu, kde polonahá aktivistka feministického hnutia Femen, Ukrajinka Anželina Diašová, na prvý raz zabránila odvoliť úradujúcemu prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorému sa postavila do cesty s nápisom Zeman - Putin's slut (Zeman - Putinova fľandra) na hrudi. Ochranka zasiahla, ženu zadržali a prezidentovi po krátkom čase umožnili vhodiť hlas do urny.

Názory na postup ochranky sa v reakciách odborníkov v českých médiách líšia. Niektorí hovoria o profesionálnom postupe s menším zaváhaním jedného z bodyguardov, iní o zlyhaní, ktoré mohlo mať fatálne následky. Udalosť odsúdili všetci ostatní prezidentskí kandidáti s výnimkou Michala Horáčka a Mirka Topolánka, ktorí ho zatiaľ nekomentovali.

Už v prvý deň hlasovania využili volebné právo všetci uchádzači o prezidentský post, ako aj mnohí poprední predstavitelia českého politického a spoločenského života. Pre občanov, ktorí tak do piatkovej 22.00 h, keď sa volebné miestnosti uzavreli, neurobili, zostáva ešte možnosť prísť do volebných miestností v sobotu v čase od 08.00 h do 14.00 h.

Hlasovanie prebiehalo aj za hranicami Česka vrátane Bratislavy, kde českí občania mohli odovzdať svoje hlasy na českej ambasáde. Z Bruselu prišli napríklad informácie o dlhom rade hlasovaniachtivých českých občanov.