Neobyčajne úprimná spoveď kráľovny Alžbety II.: Tajomstvo, o ktorom nikdy nehovorila, odhalené!

Britská kráľovná Alžbeta II. odhalila tajomstvo o tom, ako sa prednáša prejav s ťažkou korunou na hlave.

Neobyčajne úprimne sa na túto tému vyjadrila v novom dokumentárnom filme o jej korunovácii z roku 1953 a symbolike korunovačných klenotov, píše agentúra AP.

Film "Korunovácia" z produkcie stanice BBC ďalej odhalil, že korunovačné klenoty boli počas druhej svetovej vojny ukryté v plechovej škatuli na keksy vo Windsorskom zámku, ktorý je vzdialený približne 33 kilometrov od centra Londýna. Vedelo sa, že klenoty sú ukryté práve na tomto mieste, no detaily neboli známe.

Kráľovná tiež hovorila o výzvach, ktoré číhajú na hlavu štátu. Zažartovala, že pri prejave sa nemôže pozrieť dole, pretože má na hlave takmer jeden a pol kilogramu vážiacu korunu britského impéria.

"Na pripravenú reč sa pozrieť nemôžete, musíte si ju zdvihnúť vyššie, pretože ak by ste sa pozreli dole, podlomil by sa vám krk. Koruna by spadla," odznelo v krátkom úryvku z tohto dokumentárneho filmu, ktorého odvysielanie sa plánuje na 14. januára. "Koruny majú teda aj nejaké nevýhody, ale ináč sú dosť dôležité," povedala Alžbeta.

Kráľovná podľa AP vo filme taktiež poznamenala, že koruna bola vyššia, keď ju nosil jej otec kráľ Juraj VI. "Našťastie, môj otec a ja máme asi rovnaký tvar hlavy," povedala kráľovná a doplnila: "Ale len čo si ju položíte na hlavu, zostane. Chcem povedať, že zostane na nej stáť."