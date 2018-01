Mark Zuckerberg ohlásil dramatickú zmenu: Tomuto môžete dať na Facebooku zbohom!

Najväčším cieľom Marka Zuckerberga pre rok 2018 je uskutočniť, aby čas strávený na Facebooku naozaj stál zato.

Používateľov tejto sociálnej siete preto čoskoro čaká drastickejšia zmena. Najväčšia sociálna sieť nebude viac uprednostňovať príspevky politických skupín, podnikov a médií, ale zameria sa na väčší podiel príspevkov od priateľov a blízkych.

“Vytvorili sme Facebook, aby nás priviedol bližšie k ľuďom, na ktorých nám záleží. Nedávno sme dostali odozvu od našich používateľov, že verejné obsahy – príspevky od firiem, značiek a médií vytláčajú osobné momenty, ktoré nám pomáhajú byť v spojení," tvrdí Mark.

V poslednej dobe podľa neho dominujú na sociálnej sieti práve spomínané verejné príspevky, kvôli ktorým ustúpili priatelia do úzadia.A verejné obsahy, ktoré uvidíte, budú držané pod rovnakým štandardom – že by mali podporovať zmysluplné interakcie medzi ľuďmi.“

Zakladateľ Facebooku sa opiera o štúdie, ktoré tvrdia, že pre našu duševnú pohodu sú prospešné práve kontakty s ľuďmi, ktorých máme radi. Aj napriek tomu, že by boli iba skrz sociálnu sieť. „Chcem, aby to bolo jasné: prostredníctvom týchto zmien očakávam, že klesne čas, ktorý ľudia strávia na Facebooku a rovnako aj miera zapojenia. Očakávam však aj to, že čas, ktorý na Facebooku strávite, bude oveľa užitočnejší.“