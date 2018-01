Olympijská zásielka do Pjongčangu vyjde SOV na 350 000 eur: Súčasťou balíka aj stacionárny bicykel!

Regály, poličky a palety plné športového náčinia, servisného náradia či oblečenia.

Tak vyzeral mnoho týždňov sklad Slovenského olympijského výboru, ktorý už navštívili aj najväčšie medailové nádeje Slovenska na ZOH 2018 v Pjongčangu Petra Vlhová s Anastasiou Kuzminovou. Včera stovky kilogramov materiálu poslali letecky do Kórejskej republiky.

Pracovníci SOV na čele s Borisom Demeterom a Romanom Hanzelom trávia v bratislavskom sklade aj desať hodín denne. Včera dokončili najväčšiu časť svojej práce, keď obrovské množstvo materiálu poslali nákladným lietadlom z Viedne do Soulu. „Predstavuje to približne 24 kubíkov, z čoho len hokejisti majú 8,5 kubíka. Väčšinou ide o technický materiál, čo znamená servisné bedne a kufríky s náradím,“ vysvetlil športový manažér SOV a zástupca vedúceho výpravy na ZOH 2018 Roman Hanzel. So svojimi spolupracovníkmi 1. februára v logistickom centre v Soule zásielku prevezme a spoločne zabezpečia, aby sa dostala na konkrétne miesta v dejisku športového sviatku. „Napríklad hokejisti chcú, aby po svojom príjazde mali svoj materiál už pripravený v kabíne. Takže o to sa postaráme,“ dodal Roman Hanzel. Za prepravu materiálu a potom aj jeho návrat zaplatí SOV 350 000 eur, pričom športové zväzy sa na tejto sume vôbec nepodieľajú.

Práca nekončí

Bratislavský sklad už navštívili viaceré zvučné mená, ktoré budú Slovensko v Pjongčangu reprezentovať. Priviezli tovar, ktorý chceli poslať, ako napríklad zjazdoví lyžiari slalomové bránky na tréning či tím Petry Vlhovej aj stacionárny bicykel. Práve lyžiarsku hviezdu z Liptova pochválili, že neváhala členom SOV pomôcť pri práci! „Boli tu už aj sestry Fialkové či Nasťa Kuzminová. V porovnaní s predchádzajúcimi hrami je Pjongčang trošku špecifický v tom, že kolekcia oblečenia má najviac kusov. Vyskúšať všetky a aby aj sadli, si vyžaduje čas,“ uviedol ďalší zástupca vedúceho výpravy na ZOH 2018 Boris Demeter. Ten má na starosti kompletné materiálne zabezpečenie výpravy a hoci včera jeho tím úspešne vypravil náklad, práce majú stále dosť. Oblečenie totiž doteraz vyfasovalo len 10 percent členov výpravy.

NÁKLAD V ČÍSLACH

350 000 € zaplatil SOV za prepravu do dejiska ZOH 2018 (v cene je i odvoz späť)

24 m3 materiálu

8,5 m3 predstavuje náklad hokejistov

6 m3 majú zjazdoví lyžiari

1/4 tovaru tvorí oblečenie na voľný čas