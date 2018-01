Dráma v českej väznici: Štvornásobný vrah odsúdený na doživotie Kevin Dahlgren spáchal samovraždu!

Štvornásobný vrah Kevin Dahlgren († 25) vo štvrtok podvečer spáchal vo väznici Valdice na Jičínsku samovraždu.

ČTK to zistila z troch dôveryhodných zdrojov. Američan Dahlgren podľa právoplatného rozsudku zavraždil v máji 2013 v Brne štyroch ľudí. Odsúdený bol na doživotie.

Dahlgrenov prípad patrí k najhorším zločinom posledných rokov v Českej republike. Hovorkyňa hradeckej krajskej polície Alena Kacálková ČTK povedala, že vo väznici Valdice podvečer zomrel väzeň a polícii bola udalosť nahlásená na linku 158. "K totožnosti mŕtveho sa nebudeme vyjadrovať. Na mieste je výjazd kriminalistov a všetko vyšetrujeme," uviedla. Dodala, že bude vykonaná pitva. Hovorkyňa Väzenskej služby Petra Kučerová ČTK potvrdila, že v jednej z väzníc zomrel odsúdený. "Prípad je teraz predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie do ukončenia vyšetrovania nebudeme komentovať," dodala.

Dahlgren vlani v septembri podal dovolanie na Najvyšší súd. Jeho obhajca v ňom navrhoval, aby mladý Američan miesto výkonu trestu zamieril do zabezpečovacej detencie, a to najmä vzhľadom na jeho psychický stav, prípadne aby dostal miernejší trest väzenia. Dovolanie nepolemizovalo s rozhodnutím o vine.

Vtedy dvadsaťročný Dahlgren zabil v Brne-Ivanoviciach všetkých členov rodiny, u ktorej dočasne býval - otca, matku a ich dvoch synov, z ktorých jeden bol neplnoletý. Potom odišiel do Rakúska, kde nasadol do lietadla mieriaceho do USA. Následne bol zadržaný na letisku vo Washingtone na základe zatykača vydaného českými orgánmi. Americké súdy potom rozhodli o jeho vydaní do ČR. Dahlgren, pôvodom z Kalifornie, sa v Českej republike nejakú dobu živil ako učiteľ angličtiny, zavraždená žena bola jeho sesternicou.

Američan sa už pri pobyte vo väzobnej väznici pokúsil porezať britom, potom sa strážcovi pokúsil vytrhnúť obušok. Dahlgrenovi potom strážcovia dali putá a Dahlgren následne skončil na psychiatrickom oddelení väzobnej nemocnice. Dahlgren podľa správy z väzobnej väznice povedal, že sa nechcel zabiť, ale snažil sa o vyventilovanie hnevu, vtedy vraj uviedol, že sa nič podobné už nebude opakovať.

Dahlgrenovo úmrtie nie je prvou samovraždou doživotne odsúdeného väzňa vo Valdiciach. Napríklad v septembri 2010 svoj život vo Valdiciach ukončil takzvaný lesný vrah troch ľudí Viktor Kalivoda. Väznica Valdice patrí k najťažším českým zariadeniam. Trest si za jej múrmi odpykáva približne 1 100 odsúdených. Väznica od roku 1857 sídli v niekdajšom kartuziánskom kláštore, celý komplex má rozlohu takmer desať hektárov. Trest si vo Valdiciach odpykávajú aj doživotne odsúdení. Zhruba 40 percent valdických väzňov je zamestnaných, napríklad pri brúsení liatiny či práci s kartónom, ale aj vo vnútorných prevádzkach väznice.