Slovan na záver domácej série podľahol Čeľabinsku, belasí nedali ani gól

Hokejisti Slovana Bratislava nedali vo štvrtkovom dueli proti Traktoru Čeľabinsk ani gól a štvorzápasovú domácu sériu v KHL zakončili prehrou 0:3.

V tabuľke Západnej konferencie im naďalej patrí so ziskom 50 bodov 12. priečka so sedembodovou stratou na jedenásty Viťaz Podoľsk, Traktor je na východe so 78 bodmi šiesty.

Zverenci trénera Eduarda Zankovca vyťažili z domácej šnúry šesť z maximálne možných 12 bodov. Najbližšie ich čaká šesť stretnutí na klziskách súperov, výjazd preruší vo februári olympijská prestávka. Sezónu zakončia "belasí", ktorí prišli aj o teoretickú nádej na postup do play off už v stredu, domácim zápasom s Dinamom Minsk (1. marca).



Slovan Bratislava - Traktor Čeľabinsk 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 19. Kručinin (Jakuceňa, Polygalov), 32. Kručinin (Jakuceňa, Polygalov), 45. Bailen (Videll). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Birin – Lazarev, Sivov (všetci Rus.), vylúčenia: 5:3 na 2 min., navyše Garbutt (Slovan) 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7909 divákov.

Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, Bačik, Voráček, Černý - Řepík, Viedenský, Boychuk – Mikúš, Genoway, Kašpar – Sloboda, Šerbatov, Skalický – Lamper, Hrnka, Garbutt

Traktor Čeľabinsk: Francouz – Višnevskij, Nikitin, Bailen, Riasenskij, Borodkin, Šinin, A. Petrov – Jakuceňa, Polygalov, Videll – Gynge, Szczechura, Kručinin – Kravcov, Rybakov, Šarov – Senťurin, J. Petrov, Černikov – Šolochov