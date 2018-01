Flachau neprialo Vlhovej po štvrtý raz: Snažím sa myslieť pozitívne

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila slalom Svetového pohára vo Flachau po štvrtý raz zo siedmich štartov.

V prvom kole vypadla aj v rokoch 2013, 2014 a 2017, jej najlepším umiestnením v rakúskom rezorte zostáva tretia pozícia z januára 2016.

Slovenkám sa vo Flachau najviac darilo práve pred dvoma rokmi. Vlhová vtedy okrem tretej skončila aj na šiestej priečke a jej krajanka Veronika Velez-Zuzulová zvíťazila v oboch slalomoch, ktoré boli na programe v priebehu pár dní. Šťastena sa však teraz obrátila, Vlhová zopakovala špicar z vlaňajška, keď sa jej prihodil ku koncu prvého kola. V utorok večer ho dostala už tesne za prvým medzičasom. "Minulý rok sa mi stalo to isté. Naozaj málokedy dostanem špicar, ani na tréningoch, ale tu sa mi to deje stále. Neriešime to, samozrejme, po každom vypadnutí sme trošku smutní, ale snažíme sa myslieť pozitívne," povedala Vlhová po príchode do cieľových priestorov.

Utorňajší neúspech brala omnoho uvoľnenejšie než nedeľňajšie štvrté miesto v slalome v Kranjskej Gore. "Štvrté miesto nie je hrozné, ale viem, ako lyžujem a preto nás to tak hnevalo. Keby som vedela, že je to môj limit, tak v poriadku a sme spokojní. No ja osobne viem, kde mám môj limit a preto sme z toho boli takí nešťastní. Prešiel však nejaký čas a niekedy to netreba brať tak vážne. Niekedy sa niektoré veci nedajú ovplyvniť, teraz to prežívam inakšie. Všeobecne je škoda, že som vypadla, ale išla som do toho naplno. Myslím si, že som nešla až tak zle, no proste stalo sa. Taký je život, ideme ďalej," uviedla 22-ročná slovenská reprezentantka.

Po nabitej šnúre, ktorá sa začala už pred Vianocami v Courcheveli a pokračovala v Lienzi, Osle, Záhrebe, Kranjskej Gore a Flachau, si Vlhová môže oddýchnuť od súťaženia. Najbližšie sa predstaví 23. januára v obrovskom slalome v Kronplatzi. "Obrák" aj slalom absolvuje v Lenzerheide, o štarte v kombinácii, ktorú presunuli zo St. Moritzu, sa rozhodne: "Kronplatz určite áno, Lenzerheide sme ešte nejako nerozoberali. Idem trošku domov, naberiem nové sily a začíname odznova. Oddych mi padne vhod, lebo teraz fungujem nonstop. Možno to ešte tak nevnímam, ale moje telo je unavené. Potrebujem trošku oddychu. Z lyžovania vypnem, budem však mať kondičné tréningy."

Slovenskí fanúšikovia pricestovali za Vlhovou do rakúskych dejísk, ako aj do Chorvátska a Slovinska vo veľkom počte, vďaka čomu mala podporu na úrovni domácich pretekárok. "Mrzí ma to aj kvôli ľuďom, lebo prídu na každé preteky a podporujú ma. Som veľmi rada, že mám za sebou toľko ľudí," dodala Slovenka.