Mladí Slováci zdolali domáce Grécko: Hapal bol viac než spokojný

Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila v utorok v prvom prípravnom zápase v Aténach nad domácim Gréckom 2:1.

Zverenci trénera Pavla Hapala nevstúpili do stretnutia najlepšie, keď už v 5. minúte prehrávali po góle Theodorosa Mingosa. V nadstavenom čase prvého dejstva však dokázali vyrovnať zásluhou Denisa Baumgartnera a o ich triumfe rozhodol v 71. minúte Martin Gamboš.

Slováci odohrajú odvetu s Grékmi vo štvrtok 11. januára o 14.00 h opäť v Aténach.



Grécko - Slovensko 1:2 (1:1)

Góly: 5. Mingos - 45.+1 Baumgartner, 71. Gamboš, ŽK: Georgios - Baumgartner, Boženík

zostava SR: Vantruba – Vallo, Bednár, Oravec, Kozlovský – Sedláček (66. Gamboš), Macho, Adamec (66. Grešák) – Kvocera (66. Tomič), Baumgartner – Fábry (66. Boženík)



Pavel Hapal, tréner SR: "Zápas hodnotím pozitívne, vyzdvihujem najmä prístup hráčov, hoci sa nehralo na ideálnom teréne. Obstáli sme v bojovnosti, v jednoduchosti, hráči plnili pokyny, ktoré od nás dostali. Vysokým presingom sme prinútili súpera k chybám a práve z dvoch takýchto situácií sme strelili dva góly. Jediná vec, s ktorou môžem byť mierne nespokojný je vstup do zápasu, trochu sme zaváhali v prvej vážnejšej situácii a inkasovali sme gól, so zvyškom zápasu som veľmi spokojný."

Martin Gamboš, strelec víťazného gólu SR20: "Nebolo ľahké vstúpiť do rozbehnutého zápasu v pozícii striedajúceho hráča, no postupne som si zvykol, opadla zo mňa tréma a hralo sa mi dobre. Pri góle som dostal dobrú prihrávku od Maťa Grešáka, bolo tam veľa hráčov súpera, no videl som aj voľný priestor po pravej ruke brankára. Som rád, že sa mi podarilo dobre namieriť a skórovať."