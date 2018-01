Kamión spôsobil dopravný kolaps na D1: Obrovská nezodpovednosť! Nepochopíte, čo stvárali vodiči v zápche

Vyskúšali si pevné nervy! V utorok krátko po 4.15 hod. sa na diaľnici D1 prevrátil kamión a zrazil sa s dvomi dodávkami.

Z kamióna sa na cestu vysypala drvená štiepka a problém bol na svete. Diaľničný úsek policajti okamžite uzatvorili v oboch smeroch a autá odkláňali na obchádzky po okolitých obciach, kde sa tvorili rozsiahle kolóny. Niektorí vodiči stáli v zápche aj 4 hodiny. Iní hromžili na to, že šoféri sa v zápche nevedia správať.

Vodič kamióna, ktorý prevážal drvenú štiepku po diaľnici D1 v smere do Bratislavy, okolo 4.15 hod. blízko za križovatkou Blatné prerazil zvodidlá, prevrátil sa a v protismere sa zrazil s dvomi dodávkami, ktoré smerovali do Trnavy. „Hasiči na mieste vykonali protipožiarne opatrenia a zasypávali uniknutú naftu na vozovke,“ uviedlo operačné stredisko hasičov. Diaľnicu uzavreli na viac ako 7 hodín aj preto, že museli opraviť betónové zvodidlá. „V úseku 29 km diaľnice D1 v smere do Bratislavy bola premávka v čase od 11.30 hod. sprejazdnená vo všetkých jazdných pruhoch,“ uviedol krajský policajný hovorca Michal Szeiff. V smere do Trnavy sprejazdnili najskôr jeden pruh a až potom ďalšie. Z piatich účastníkov nehody sa ľahko zranili dvaja.

Podľa hlásení stellacentra sa v úseku okamžite tvorili rozsiahle kolóny. Šoféri tak uviazli v zápche na niekoľko hodín. „Cesta Trnava-Bratislava mi trvala 4 hod. 40 min.,“ napísal čitateľ Nového Času Fojto. Ostatní hromžili na správanie nezodpovedných šoférov. „Autá sa veselo predbiehajú za sanitkou,“ napísala Dáša. Menšie nehody vznikali aj na obchádzkach. „Boli spôsobené nedodržaním bezpečného odstupu, lebo tam sa jazdilo krokom a nehody vznikajú pri nízkej rýchlosti a nepozornosti,“ vysvetlil dopravný analytik Jozef Drahovský.