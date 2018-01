Fiasko na košickom zastupiteľstve: Župana Trnku zablokovali po pár minútach!

Mimoriadne rýchlo sa skončilo druhé zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.

Nový župan Rastislav Trnka (33) ho síce otvoril, ale čerstvo sa rodiaca koaličná väčšina neschválila program a schôdza sa po pár minútach predčasne skončila – zablokovaním. Z 57 prítomných poslancov až 31 nesúhlasilo s programom a len 26 prevažne pravicových poslancov bolo za. „Predseda porušil rokovací poriadok na elektronické zverejnenie podkladov najneskôr 10 dní pred zastupiteľstvom. Preto som s programom nesúhlasila a pridali sa aj ďalší kolegovia,“ vysvetlila Renáta Lenártová zo Smeru-SD.

Nová poslankyňa Jana Skokanová z pravicového klubu netajila, že z Hrabušíc cestovala do Košíc až 120 kilometrov, no zbytočne. „Stratili sme čas, no chuť som nestratila. Teraz sa ukáže, kto ako chce pomôcť kraju, lebo zablokovanie rokovania nie je cesta dopredu,“ dodala. Nový župan Trnka je zo situácie sklamaný. „K porušeniu rokovacieho poriadku prišlo aj z iných strán, žiaľ, sme v úvodnej fáze a občas sa chyby stanú. Išlo o jednoduché materiály, ktoré nemali veľa strán, takže výčitky neakceptujem a nebol to závažný dôvod, aby sa neschválil program. Musíme si asi vyskúšať, kde sú naše mantinely a budeme sa stretávať častejšie, čo im rád umožním,“ povedal.