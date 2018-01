Ako im to len mohli spraviť? Obete sexuálneho škandálu nepozvali na Zlaté glóbusy

Americké herečky Rose McGowanová a Asia Argentová, ktoré vlani obvinili producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálneho obťažovania, neboli pozvané na nedeľňajšie slávnostné udeľovanie filmových a televíznych cien Zlatý glóbus. Obe ženy v tejto súvislosti obvinili svojich hollywoodskych kolegov z pretvárky

Mnohé z prominentných osobností, od Oprah Winfreyovej až po Nicole Kidmanovú a Jamesa Franca, prišli na ceremóniu v čiernom oblečení na protest proti rodovej nerovnosti a sexuálnemu zneužívaniu. McGowanová to v pondelok nazvala "hollywoodskou pretvárkou". Na sociálnej sieti Twitter pritom zdieľala správu od Argentovej, ktorá v nej McGowanovej odkázala, že "nikto by nemal zabudnúť, že ty si bola prvá, kto prelomil mlčanie".

Argentová neskôr napísala, že na ceremóniu nebola pozvaná, ani ju nepožiadali, aby sa zapojila do novozaloženého hnutia Time's Up (Čas vypršal). Práve táto iniciatíva motivovala viaceré celebrity k tomu, aby si obliekli na odovzdávanie Zlatých glóbusov čierny outfit a pripli si odznak s logom Time's Up.

Argentová dodala, že nebola zrejme "dosť mocná a hollywoodska" na to, aby ju na ceremóniu pozvali. Poznamenala pritom, že obete zvyčajne nebývajú "dostatočne príťažlivé".

Harvey Weinstein sa k nevhodnému sexuálnemu správaniu voči ženám priznal, no obvinenia zo znásilnenia alebo vynúteného pohlavného styku však popiera. Od prepuknutia škandálu začiatkom októbra tohto roku Weinsteina obvinilo už viac ako 80 žien.