Rieka Morava sa vyliala na polia: Blížia sa do hlavného mesta povodne?

Hladina rieky Morava posledné dni nezastaviteľne stúpla! Teplé počasie nepriaznivo ovplyvnilo hladinu viacerých slovenských riek. Pri prechádzke cez Cyklomost slobody, medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskou obcou Schlosshof si viacerí obyvatelia všimli, že rieka Morava sa vyliala zo svojho koryta. „Kvôli zvyšujúcej sa hladine Dunaja došlo k spätnému vzdutiu aj na rieke Morava, a to sa prejavilo vybrežením jej toku. Vyliala sa teda do územia, ktoré je určené na to, aby bolo v prípade vysokých vodných stavov zaplavované,“ uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Územie je bežne používané na kosenie a podľa odborníkov nehrozí priama škoda a voda zatiaľ ľudí neohrozuje. „Dunaj zatiaľ v Bratislave problémy nerobí. Podľa prognóz z Nemecka možno očakávať, že v najbližších dňoch pôjde hladina dole aj u nás. Hladina nie je zvýšená tak, aby sme zvyšovali stupne povodňovej aktivity,“ uzavrel Machava.