Kto vyhrá prezidentské voľby v Česku? Aktuálny prieskum priniesol nečakaný zvrat

Súčasný prezident Miloš Zeman by v prípadnom druhom kole prezidentské voľby prehral s vedcom Jiřím Drahošom. Zemana by volilo 44 percent ľudí, Drahoš by dostal 48,5 percenta hlasov. Nerozhodnutých je 7,5 percenta Čechov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Kantar TNS a Medianu pre Českú televíziu (ČT). Práve duel Zemana s Drahošom je v druhom kole najpravdepodobnejší. V prvom kole by podľa volebného modelu dostal Zeman 42,5 percenta hlasov, Drahoš potom 27,5 percenta. Ďalší ľudia voľbu týchto kandidátov zvažujú.

Zemanov volebný potenciál tak je až 49 percent, Drahošov 43 percent. Tretí Michal Horáček má vo volebnom modeli 12,5 percenta, jeho potenciál presahuje 30 percent. Ak by v druhom kole vyzval Zemana Horáček, potom by podľa prieskumu tesne zvíťazil súčasný prezident. Hlas by mu dalo 48,5 percenta opýtaných, Horáček by získal 46 percent. V prípadnom súboji s Mirkom Topolánkom by Zemana volilo viac ako 60 percent Čechov. Prieskum sa uskutočnil medzi 3. a 7. januárom, zúčastnilo sa na ňom 1 503 ľudí. Pre výpočet volebných modelov boli použité odpovede 900 ľudí.

V pondelok bol tiež zverejnený prieskum agentúry STEM. Rovnako podľa neho by v druhom kole zvíťazil nad Zemanom Drahoš. Volilo by ho 48 percent ľudí, Zemana 42 percent. Desať percent voličov zatiaľ nevie, komu by v takomto súboji dalo hlas. V prípade príklonu väčšej časti nerozhodnutých voličov by podľa agentúry mohli zvíťaziť nad Zemanom aj Michal Horáček, Marek Hilšer alebo Pavel Fischer.