Sagan v netradičnej úlohe: V Austrálii bude len na čiernu robotu!

pred 29 min

Aktuality.sk

Január znamená nielen nový kalendárny, ale aj mediálny rok. Jeho prvé dni naznačili, že by mohol byť mimoriadne zaujímavý. A to ako na slovenskej, tak aj globálnej úrovni. V prehľade týždňa vám prinášame to, čo stálo vo svete médií za zmienku.