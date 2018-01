Daňo prispel k výhre gólom, Halák v nájazdoch hviezdil

Slovenský hokejista Marko Daňo prispel v noci na pondelok v zámorskej NHL gólom k víťazstvu Winnipegu nad San Jose 4:1.

Obranca Bostonu Zdeno Chára si na ľade Pittsburghu pripísal na konto asistenciu a dva plusové body, Bruins však prehrali s Penguins 5:6 po predĺžení. Pre Boston to bola iba tretia prehra z uplynulých 11 stretnutí.

Detroit s Tomášom Tatarom podľahol Tampe Bay 2:5, slovenský útočník zaznamenal tri mínusky. Chicago s Richardom Pánikom zdolalo Edmonton bez Andreja Sekeru 4:1.

Hokejisti New York Islanders s Jaroslavom Halákom zvíťazili v nedeľňajšom zápase na domácom ľade nad New Jersey Devils 5:4 po predĺžení a nájazdoch. Slovenský brankár "ostrovanov" kryl 42 striel, mal 91,3% úspešnosť zákrokov a nepustil za chrbát ani jeden z piatich samostatných nájazdov New Jersey. V rozstrele sa ako jediný presadil Brock Nelson. Islanders tak ukončili päťzápasovú sériu prehier.

Výsledky:

Chicago - Edmonton 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 9. Schmaltz (Hartman, Rutta), 10. DeBrincat (Kämpf), 40. Saad (Toews, Hinostroza), 50. Oesterle - 25. Nurse (Cammalleri, Kassian).

Washington - St. Louis 4:3 pp (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)

Góly: 14. Connolly (Ovečkin, Carlson), 48. Ovečkin (Carlson, Bäckström), 51. Eller (Oshie, Bowey), 65. Bäckström (Oshie) - 22. Tarasenko (Barbašiov, Edmundson), 26. A. Steen (B. Schenn, Pietrangelo), 56. Gunnarsson (Berglund, T. Thompson).

Winnipeg - San Jose 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 13. Hendricks (Armia, Copp), 32. DAŇO (Trouba, Copp), 40. Perreault (Wheeler, Myers), 57. Perreault (Myers) - 35. Couture (Pavelski, Burns).

Columbus - Florida 3:2 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 10. N. Foligno (Dubois, Jones), 38. Dubois (Jones, Panarin), rozhodujúci sam. nájazd J. Anderson - 21. Huberdeau (Dadonov, Barkov), 59. Barkov (Huberdeau, Yandle).

Detroit - Tampa Bay 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Góly: 24. Nyquist (Bertuzzi, Zetterberg), 44. Abdelkader (Mantha) - 9. Girardi (Namestnikov, Gourde), 15. T. Johnson (Girardi, Palát), 39. Gourde (Killorn, Namestnikov), 54. Kučerov (Stamkos), 57. Gourde (Palát).



Montreal - Vancouver 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Góly: 10. Alzner, 23. Galchenyuk (Petry, Drouin), 49. Gallagher (Alzner), 59. Byron (Gallagher), 60. Pacioretty (Danault, Petry) - 34. D. Sedin (Edler, H. Sedin), 43. Del Zotto (Boeser, D. Sedin).

Pittsburgh - Boston 6:5 pp (3:1, 1:4, 1:0 - 1:0)

Góly: 4. Oleksiak (Hunwick, Hagelin), 12. P. Kessel (Crosby, Malkin), 14. Letang (Crosby), 40. Malkin (Crosby, Hörnqvist), 43. Sheahan, 63. Malkin (P. Kessel, Letang) - 2. Spooner (K. Miller, DeBrusk), 28. Marchand (Bergeron), 29. Acciari (Carlo, Marchand), 33. Pastrňák, 38. Backes (CHÁRA, Heinen).

Vegas - New York Rangers 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 18. Neal (Perron), 49. W. Karlsson (R. Smith, Marchessault) - 14. Zibanejad (Grabner, Lettieri).

New York Islanders - New Jersey 5:4 pp a sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 16. Lee (Pulock, Hickey), 31. Beauvillier (Barzal, Eberle), 48. Aho (Tavares, Barzal), 56. Clutterbuck (Aho, Nelson), rozhodujúci sam. nájazd Nelson - 25. Zajac (Vatanen, Palmieri), 37. Zajac (Gibbons), 43. Wood (Butcher, T. Hall), 44. T. Hall (J. Moore, Wood).

Philadelphia - Buffalo 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Góly: 24. Gostisbehere (Konecny), 28. Couturier (C. Giroux, Voráček), 59. Couturier (Voráček, Raffl), 60. Provorov (Simmonds, MacDonald) - 22. R. O'Reilly (Eichel).