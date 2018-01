Le Penová: V záujme dosiahnutia víťazstva treba využiť všetky prostriedky!

Francúzska politická strana Národný front (FN) by si mala zmeniť názov, aby sa stala atraktívnejšou pre voličov. Vyhlásila to v nedeľu na tlačovej konferencii v Alencone líderka FN Marine Le Penová. Informoval o tom spravodajská portál France Info.

Le Penová spresnila, že väčšina aktivistov FN podporuje zmenu názvu strany, čím poprela medializované správy, že proti tomuto zámeru je 80 percent členskej základe.

Dodala, že vedenie FN v súčasnosti rozposiela do regionálnych centrál FN dotazníky, aby takto získalo stanovisko členskej základne. Ak by sa väčšina členov vyslovila za zmenu názvu FN, možné alternatívy nového názvu by boli predmetom rokovaní a hlasovania na zjazde FN, ktorý sa bude konať 11. marca tohto roku.

"Ak teraz meníme Národný front, treba zmeniť aj jeho názov," vyhlásila Le Penová. Dodala, že ak je v názve strany "niečo, čo vyvoláva obavy alebo príliš emocionálnu reakciu, čo v prípade Národného frontu je, netreba (so zmenou) váhať. V záujme (dosiahnutia) víťazstva treba využiť všetky prostriedky". Le Penová je momentálne na okružnej ceste po regiónoch Francúzska, ktorá sa koná v rámci programu "reštartu strany" po jej porážke v prezidentských voľbách v roku 2017.